La iglesia peruana espera por el papa León XIV a fines de año

La Iglesia católica peruana tiene la esperanza de que el papa León XIV visite este año Perú, país cuya nacionalidad obtuvo en 2015 y donde trabajó durante más de 20 años, aseguró la Conferencia Episcopal. “El papa expresó cuánto quisiera ya estar en el Perú, porque ama al Perú, y nos dijo claramente que muy probable sea en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre”, dijo el monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en rueda de prensa, donde informó sobre la reunión en el Vaticano de los obispos peruanos con el jefe de la Iglesia católica.