La bebida que parece inofensiva pero daña el cerebro y acelera el alzheimer

Algunas bebidas consideradas saludables podrían tener efectos negativos en el cerebro cuando se consumen en exceso. Investigaciones científicas advierten que ciertos componentes pueden afectar la memoria.

Una bebida popular podría tener efectos perjudiciales en el cerebro y afectar la memoria
Durante años, determinadas bebidas fueron promovidas como opciones beneficiosas para la salud, especialmente por su aporte de vitaminas o su origen natural. Sin embargo, estudios recientes comenzaron a poner el foco en sus posibles efectos sobre el cerebro, al detectar una relación entre su consumo frecuente y un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Cómo dormir mejor para cuidar la memoria y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Cómo dormir mejor para cuidar la memoria y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Los especialistas señalan que algunos ingredientes, como el exceso de azúcares o aditivos, pueden influir en procesos inflamatorios y en el funcionamiento neuronal. Aunque no representan una causa directa por sí solos, su consumo habitual podría contribuir al envejecimiento cerebral y aumentar la vulnerabilidad frente a enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer.

Por su alto contenido de azúcar, los jugos podrían dañar la memoria a largo plazo

¿Cuál es la bebida que creías saludable pero podría dañar el cerebro y acelera el alzheimer?

Investigadores de la Universidad de Boston (EEUU) arrojó que los jugos de frutas pueden tener un efecto contrario en la salud cognitiva y para la memoria. 

Estas bebidas tienen una alta dosis de azúcar que provocan efectos adversos en la salud cognitiva y el cerebro. A su vez, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos eviten consumir más de 30gr de azúcares añadidas al día, lo que equivale a 150ml de jugo de frutas.

“Tras analizar a más de 4.000 personas mayores de 30 años de Estados Unidos, descubrieron que a medida que más consumían zumos de frutas (por ejemplo, zumo de manzana, de naranja o de pomelo), se experimentaba un mayor deterioro cognitivo”, dice la investigación.

Las conclusiones arrojaron que las “personas que las consumían de forma diaria tenían el hipocampo dañado y atrofiado, lo que está relacionado estrechamente con la aparición de Alzheimer prematuro (antes de los 65 años) o demencia”. 

