La bebida que parece inofensiva pero daña el cerebro y acelera el alzheimer

Durante años, determinadas bebidas fueron promovidas como opciones beneficiosas para la salud, especialmente por su aporte de vitaminas o su origen natural. Sin embargo, estudios recientes comenzaron a poner el foco en sus posibles efectos sobre el cerebro, al detectar una relación entre su consumo frecuente y un mayor riesgo de deterioro cognitivo.
Los especialistas señalan que algunos ingredientes, como el exceso de azúcares o aditivos, pueden influir en procesos inflamatorios y en el funcionamiento neuronal. Aunque no representan una causa directa por sí solos, su consumo habitual podría contribuir al envejecimiento cerebral y aumentar la vulnerabilidad frente a enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer.
¿Cuál es la bebida que creías saludable pero podría dañar el cerebro y acelera el alzheimer?
Investigadores de la Universidad de Boston (EEUU) arrojó que los jugos de frutas pueden tener un efecto contrario en la salud cognitiva y para la memoria.
Estas bebidas tienen una alta dosis de azúcar que provocan efectos adversos en la salud cognitiva y el cerebro. A su vez, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos eviten consumir más de 30gr de azúcares añadidas al día, lo que equivale a 150ml de jugo de frutas.
“Tras analizar a más de 4.000 personas mayores de 30 años de Estados Unidos, descubrieron que a medida que más consumían zumos de frutas (por ejemplo, zumo de manzana, de naranja o de pomelo), se experimentaba un mayor deterioro cognitivo”, dice la investigación.
Las conclusiones arrojaron que las “personas que las consumían de forma diaria tenían el hipocampo dañado y atrofiado, lo que está relacionado estrechamente con la aparición de Alzheimer prematuro (antes de los 65 años) o demencia”.