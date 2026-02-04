Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Al igual que en ocasiones anteriores, no se requiere el uso de telescopios ni equipos profesionales, ya que el reflejo del sol sobre la estructura de los satélites permite que sean captados fácilmente a simple vista. Se recomienda a los interesados buscar espacios abiertos y alejados de las luces intensas de la ciudad unos minutos antes del horario previsto para permitir que la vista se adapte a la oscuridad y no perderse ni un segundo del desfile espacial.