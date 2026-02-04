Secciones
Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Por tercera vez consecutiva, se podrá ver una fila de luces en el firmamento. A qué hora y en qué provincias se disfrutará del fenómeno.

Satélites de Starlink. Foto de Starwalk.com Satélites de Starlink. Foto de Starwalk.com
Hace 2 Hs

Esta noche, los habitantes de gran parte de Argentina volverán a tener la oportunidad de observar un fenómeno que sigue cautivando a curiosos y aficionados a la astronomía: el paso del tren de satélites del grupo G17-32 de Starlink.

Según el recorrido proyectado, la hilera de luces cruzará el territorio nacional siguiendo una trayectoria que nace en el sur y se desplaza hacia el norte, atravesando el corazón del país y ofreciendo un espectáculo visual único en el firmamento. Los satélites comenzaron a visualizarse desde el lunes a la noche en casi todo el país.

Según el sitio de monitoreo findstarlink.com, el despliegue de tecnología de SpaceX comenzará su visibilidad ingresando por la Patagonia, sobrevolando provincias como Chubut y Río Negro. A medida que avance hacia el norte, el tren de satélites cruzará La Pampa, la zona central de Córdoba y Santiago del Estero, para finalmente culminar su recorrido sobre el Noroeste Argentino, con una visión privilegiada desde la provincia de Salta, donde se espera que el fenómeno alcance uno de sus puntos de mayor claridad.

A qué hora pasarán los satélites de Starlink

Para quienes deseen ser testigos de este evento, el sitio que sigue la trayectoria de los satélites de la empresa de Elon Musk indica que comenzarán a ser visibles a partir de las 20:40, manteniendo su recorrido hasta aproximadamente las 21:00. Es importante recordar que la visibilidad óptima dependerá exclusivamente de las condiciones climáticas de cada región; un cielo despejado y con baja contaminación lumínica será fundamental para distinguir con precisión la sucesión de puntos brillantes moviéndose de forma sincronizada.

Al igual que en ocasiones anteriores, no se requiere el uso de telescopios ni equipos profesionales, ya que el reflejo del sol sobre la estructura de los satélites permite que sean captados fácilmente a simple vista. Se recomienda a los interesados buscar espacios abiertos y alejados de las luces intensas de la ciudad unos minutos antes del horario previsto para permitir que la vista se adapte a la oscuridad y no perderse ni un segundo del desfile espacial.


