“La Mosca” en la casita: Guillermo Novellis contó cómo recibió la invitación de Bad Bunny

“Top highlights del concierto de Bad Bunny: La Mosca en la casita” fue uno de los tuits que más se viralizó en la noche. De inmediato “La Mosca” se convirtió en tendencia en las redes sociales, en particular en X. La sorpresa, la incredulidad y el desconcierto formaron parte de las reacciones de la gente pero, sobre todo, la alegría de ver a uno de los cantantes con más trayectoria sobre el escenario.