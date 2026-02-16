“La Mosca” en la casita: Guillermo Novellis contó cómo recibió la invitación de Bad Bunny

Ninguno de los artistas que formó parte de los shows de Bad Bunny pasó desapercibido en Argentina. Pero uno de ellos llamó particularmente la atención este fin de semana. El domingo, el artista puertorriqueño cerró una trilogía inolvidable de presentaciones en el estadio de River Plate. En su espacio conocido como “la casita”, que se volvió viral en todo el mundo, algunos colegas acompañaron las presentaciones. Desde allí se vio a Guillermo Novellis, el cantante de “La Mosca”, que habló de su relación con Bad Bunny.
La casita se llenó de figuras destacadas de la música argentina, todos ellos allegados al artista protagonista de las tres veladas. Este domingo estuvieron cantantes como Callejero Fino o el productor musical Bizarrap. En días anteriores, pasaron por allí La Joaqui, Tini Stoessel y hasta María Becerra. Pero al aparecer Novellis entre los invitados, las redes sociales estallaron.
“Top highlights del concierto de Bad Bunny: La Mosca en la casita” fue uno de los tuits que más se viralizó en la noche. De inmediato “La Mosca” se convirtió en tendencia en las redes sociales, en particular en X. La sorpresa, la incredulidad y el desconcierto formaron parte de las reacciones de la gente pero, sobre todo, la alegría de ver a uno de los cantantes con más trayectoria sobre el escenario.
Cómo recibió “La Mosca” la invitación de Bad Bunny
En el caso de artistas como Cazzu, su presencia en el show de Benito, el verdadero nombre del cantante, estaba justificada por colaboraciones que hicieron. Además, la artista jujeña mantuvo una relación amorosa con el puertorriqueño en el pasado. De Bizarrap, se dice que pronto se anunciará la colaboración más esperada de los últimos meses: la session con Bad Bunny.
Pero pocos entendieron el vínculo con Novellis. Es que sucede que “La Mosca” tiene un reconocimiento internacional que le valió el contacto con Bad Bunny. “Nos llegó la invitación a través de la producción. Nosotros hace muchos años que vamos a Puerto Rico”, dijo el cantante de “Te quiero comer la boca” en una entrevista con el periódico Clarín.
Es que además de que sus hits más destacados se difundieron por toda América Latina, Novellis fue uno de los responsables de hacer contacto con estrellas puertorriqueñas. “En el año 2000 fue nuestra primera gira, cuando ya empezaba toda esta movida del reggaetón. Hemos grabado con Don Omar, también con el maestro Gilberto Santa Rosa… Es un país que siempre nos recibió muy bien”, destacó.
A su vez, Novellis explicó que muchas de sus canciones se convirtieron en clásicos en distintos países del continente. “Eso ayudó a ganarnos el respeto de muchos colegas”, agregó. También contó que vivió el show a pleno y que le sorprendió lo “explotada” que estaba la cancha. “Es impresionante lo que mueve este pibe”, reconoció.