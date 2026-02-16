Secciones
Marina Dal Poggetto y el espejo de los 90: por qué el modelo de Milei enfrenta un mundo más hostil

La economista advirtió sobre el "daño micro" del plan Milei y cuestionó la comparación con el menemismo.

La economista Marina Dal Poggetto es directora de EcoGo.
Hace 46 Min

A propósito del lanzamiento de su libro "Back to the 90s", la economista Marina Dal Poggetto analizó las simetrías y fricciones entre el programa de Javier Milei y el menemismo. Según la directora de EcoGo, aunque el Gobierno busca emular la estabilidad de la convertibilidad, el punto de partida y el contexto internacional presentan desafíos inéditos.

Dal Poggetto señaló que Carlos Menem aprovechó el "Consenso de Washington" en un mundo unipolar y globalizado. "Hoy el escenario es de fragmentación y proteccionismo", advirtió. 

Mientras que en los 90 la apertura económica fue de la mano de un salto en la productividad, la economista marcó un riesgo en la gestión actual. "Se está abriendo la economía antes de que ocurra ese salto de productividad, con una estructura tributaria y laboral que sigue siendo carísima", resaltó.

El balance del Banco Central

Aunque reconoció que el Gobierno logró un ordenamiento macroeconómico, Dal Poggetto diferenció los avances en los "flujos" (inflación a la baja, mejores reservas brutas) del problema de fondo en los "stocks". "Las reservas netas siguen siendo negativas; se consiguieron dólares mediante préstamos de corto plazo y depósitos, pero el balance del BCRA aún no está limpio", remarcó.

Según la especialista, el éxito del programa en la reducción de la nominalidad tendrá un punto de giro en el corto plazo. "En abril, la preocupación ya no será la inflación, sino el nivel de actividad económica", pronosticó.

Además advirtió sobre la incógnita de si sectores como la energía y la minería podrán compensar la pérdida de empleo en el sector industrial.

