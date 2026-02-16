Fernando Marull anticipó un semestre sin sobresaltos cambiarios y pidió terminar con la "hipocresía" laboral"

El economista Fernando Marull, referente de la consultora FMyA y uno de los analistas más escuchados por el mercado, trazó una hoja de ruta sobre lo que cabe esperar para el primer semestre en cuanto al dólar. Marull destacó que, si bien la inflación muestra una resistencia mayor a la esperada, la llegada de los "agrodólares" y la estabilidad institucional del Indec aportan un marco de previsibilidad cambiaria.