Igual a su papá: las fotos de Dieguito Fernando Maradona en su cumpleaños de 13

El menor de los hijos de Diego Armando Maradona ya es todo un adolescente y, con su último cumpleaños, se termina la niñez para los descendientes del astro del fútbol argentino. Dieguito Fernando Maradona Ojeda cumplió 13 años la semana pasada, pero sus familiares y seres queridos se reunieron para celebrarlo este fin de semana. Su madre, Verónica Ojeda, compartió los mejores momentos del gran festejo y también le hizo una tierna dedicatoria en la que le dijo estar orgullosa de él.