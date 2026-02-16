Igual a su papá: las fotos de Dieguito Fernando Maradona en su cumpleaños de 13

El menor de los hijos de Diego Armando Maradona ya es todo un adolescente y, con su último cumpleaños, se termina la niñez para los descendientes del astro del fútbol argentino. Dieguito Fernando Maradona Ojeda cumplió 13 años la semana pasada, pero sus familiares y seres queridos se reunieron para celebrarlo este fin de semana. Su madre, Verónica Ojeda, compartió los mejores momentos del gran festejo y también le hizo una tierna dedicatoria en la que le dijo estar orgullosa de él.
La celebración por el cumpleaños de Dieguito Fernando estuvo cargada de emoción. Pero, además, dejó ver una de las facetas más marcadas del adolescente porque la fiesta tuvo una temática gamer. Al parecer, al menor de los Maradona le fascinan los videojuegos, pero no cualquiera, sino uno en particular, Gorilla Tag, y por eso toda su fiesta estuvo ambientada con los colores y las gráficas del juego.
El gran cumpleaños de Dieguito Fernando Maradona
El festejo se hizo a lo grande, como cada una de las celebraciones que se hacen por el niño. La organización incluyó a más de una decena de emprendedores y colaboradores de eventos y se realizó en el salón Living Garden Mobiliario. Para empezar, a la llegada, los invitados eran recibidos por personajes animados del videojuego y, al ingresar, el salón se transformaba en una parte del mundo de Gorilla Tag.
Dieguito Fernando vistió a juego, porque usó una camiseta con el logo de su videojuego favorito. La torta no se quedó atrás porque sus varios pisos estuvieron decorados con la misma temática. Además, hubo una coreografía de la que participaron los invitados; un show con un homenaje a Michael Jackson; juegos de realidad virtual para los niños, peloteros inflables y juegos mecánicos para grandes y chicos.
El saludo de Verónica Ojeda a Dieguito Fernando
El día de su cumpleaños, Ojeda compartió un video repasando algunos de los momentos de la vida de su hijo. En él se pudo ver una selección de algunos de los momentos del hijo de Maradona: con su perrito, cabalgando, jugando en la playa, sonriendo para la cámara. En todas las fotos, una cosa quedó en evidencia: el parecido de Dieguito Fernando a su padre.
“Hoy cumplís 13 años y no puedo creer lo rápido que crecés. Quiero que sepas que estoy orgullosa de vos y de la persona en la que te estás convirtiendo”, empezó escribiendo Ojeda en su posteo para acompañar las imágenes. También recordó los momentos buenos y los difíciles que pasaron juntos, pero celebró siempre haber estado junto a su hijo.
Por último, Ojeda le agradeció por ser su fuerza, alegría y mayor bendición. “Nunca olvides que siempre voy a estar para vos, apoyándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón. Te amo más de lo que las palabras pueden decir”, cerró en su tierna dedicatoria.