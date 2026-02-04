Qué es el TEL y cómo detectarlo en niños: el trastorno que padece Dieguito Fernando Maradona

"El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, sino que también es esencial para regular la conducta, facilitar la socialización y acceder al conocimiento del mundo", explica la doctora Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Universidad Austral. Destaca la importancia de una consulta temprana con especialistas para diagnosticar y tratar este trastorno de manera efectiva.