Qué es el TEL y cómo detectarlo en niños: el trastorno que padece Dieguito Fernando Maradona

El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), es una afección poco conocida que sufre el 7% por ciento de la población mundial.
En nuestro país, se hizo conocida ya que la padece el hijo menor de Diego Armando Maradona, Dieguito Fernando.
Expertos revelan las diversas dificultades que pueden enfrentar los niños en su proceso de aprendizaje y comunicación. La detección precoz emerge como un factor crucial para abordar estos desafíos.
Los niños y el problema en el habla
Los niños llegan al mundo con una predisposición innata para aprender idiomas, pero necesitan aprender los idiomas que su entorno les ofrece. Este proceso lleva tiempo, y los pequeños pueden enfrentar obstáculos en el camino, como dificultades con sonidos, palabras y oraciones mientras aprenden. Sin embargo, la mayoría logra desenvolverse con fluidez hacia los 5 años de edad.
Cuando un niño enfrenta problemas para recordar palabras, armar frases o su habla es ininteligible, los padres deben estar alertas a la posibilidad de un trastorno en su desarrollo lingüístico.
Según la doctora Dorothy Bishop, investigadora de la Universidad de Oxford, este trastorno afecta aproximadamente del 2% al 7% de la población infantil mundial, dificultando la comprensión y expresión del lenguaje.
"El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, sino que también es esencial para regular la conducta, facilitar la socialización y acceder al conocimiento del mundo", explica la doctora Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Universidad Austral. Destaca la importancia de una consulta temprana con especialistas para diagnosticar y tratar este trastorno de manera efectiva.
¿Cómo impacta el Trastorno Específico del Lenguaje en los niños?
Según investigadores como Llorenc Andreu Barrachina y Gina Conti Ramdsen, el TEL puede impactar diversas áreas del desarrollo, como la conducta, la atención, la socialización y el aprendizaje de la lectoescritura. Además, los estudios indican que quienes enfrentan este trastorno pueden experimentar ansiedad y fobia social en etapas posteriores de la vida.
"La detección temprana es crucial", enfatiza Maggio. Desde el primer año de vida, se pueden identificar señales de alerta, como la falta de balbuceo o la ausencia de respuesta al lenguaje. A medida que el niño crece, es fundamental estar atentos a su desarrollo lingüístico y actuar ante posibles signos de TDL.
¿Cómo pueden los padres ayudar a los niños con TEL en casa?
Hablar lentamente.
Utilice frases cortas y acentuar la información relevante.
Señalar objetos mientras se los nombra.
Leer cuentos, una actividad especialmente efectiva para aprender nuevas palabras y estimular la comprensión.
El especialista en psicología del lenguaje infantil, Gerardo Aguado, señala que hasta el 20% de los niños entre 2 y 3 años pueden experimentar retrasos en el lenguaje. La detección temprana y la intervención de fonoaudiólogos con enfoque neurolingüístico son fundamentales para mitigar los efectos negativos y promover un desarrollo lingüístico saludable.
Además, los padres pueden seguir una serie de recomendaciones para estimular a sus hijos, como limitar el uso de dispositivos electrónicos y dedicar tiempo a actividades que fomenten la interacción y el desarrollo del lenguaje.