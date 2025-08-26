Cómo reconocer el TEL: el trastorno que afecta a Dieguito Fernando Maradona

El caso reavivó el interés por este trastorno del neurodesarrollo, que suele ser confundido con otros retrasos en el habla y que, si no se detecta a tiempo, puede impactar en el rendimiento escolar, la autoestima y la socialización del niño. ¿Qué es exactamente el TEL, cómo se manifiesta y por qué es importante hablar de él?