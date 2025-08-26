Cómo reconocer el TEL: el trastorno que afecta a Dieguito Fernando Maradona

El hijo menor de Diego Maradona y Verónica Ojeda, Dieguito Fernando, padece un trastorno del que aún se conoce poco y que suele estar rodeado de desconocimiento y prejuicios. Su situación volvió a poner en agenda la importancia de visibilizar estas condiciones y de brindar información clara para acompañar a quienes las atraviesan.
En los últimos días, volvió a circular información sobre un diagnóstico que él recibió durante su infancia: Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), una condición que afecta la comprensión y expresión verbal, y que requiere de acompañamiento especializado desde edades tempranas.
El caso reavivó el interés por este trastorno del neurodesarrollo, que suele ser confundido con otros retrasos en el habla y que, si no se detecta a tiempo, puede impactar en el rendimiento escolar, la autoestima y la socialización del niño. ¿Qué es exactamente el TEL, cómo se manifiesta y por qué es importante hablar de él?
¿Qué es el TEL, el trastorno que padece Dieguito Fernando?
El TEL es un trastorno de la comunicación que afecta el desarrollo del lenguaje en niños, sin estar asociado a pérdida auditiva ni discapacidad intelectual.
Se manifiesta a través de dificultades en componentes clave del lenguaje, como fonética, fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática.
Los niños con TEL pueden experimentar problemas para pronunciar palabras, comprender el significado de las mismas, estructurar oraciones y participar en interacciones sociales efectivas.
Aunque las causas específicas del TEL aún son desconocidas, estudios sugieren una conexión genética significativa. La comprensión de estos vínculos genéticos es crucial para abordar el trastorno de manera integral y para proporcionar el mejor apoyo posible a los niños afectados.
¿Cómo detectaron este trastorno en el hijo de Maradona?
La travesía para entender el trastorno de Dieguito Fernando incluyó una etapa inicial en la que se le diagnosticó autismo a los tres años.
Este tipo de confusiones son frecuentes en el mundo de los trastornos del desarrollo, y subrayan la complejidad y la necesidad de experticia en el diagnóstico.
Verónica Ojeda compartió en el programa de Susana Giménez que, tras una visita a Estados Unidos, se confirmó que el diagnóstico preciso era el TEL.
¿A quiénes afecta el TEL?
El TEL afecta a entre el 3-10% de los niños menores de cinco años, según la Asociación Trastorno Específico del Lenguaje Argentina (A.TEL.AR). A pesar de su prevalencia, persisten mitos que pueden retardar la consulta temprana, como la creencia errónea de que las niñas hablan antes que los varones.
Es fundamental comprender que la detección temprana es esencial para abordar los riesgos potenciales en el desarrollo cognitivo, psíquico y social de los niños con TEL.
Cómo detectar el TEL: señales de alerta
El TEL puede manifestarse desde el primer año de vida, y los padres deben estar alerta a señales como la falta de comprensión del nombre del niño o la incapacidad para decir palabras simples.
La fonoaudióloga Irene Muchnik de Sobol destaca que la detección temprana de los trastornos del lenguaje es esencial para facilitar intervenciones tempranas y favorecer un desarrollo positivo.
¿Cómo tratar el TEL?
El manejo del TEL implica una atención especializada, con intervenciones frecuentes de fonoaudiólogos y otros profesionales de la salud.
Además, el apoyo familiar y escolar desempeña un papel fundamental en el desarrollo positivo de los niños con TEL.
En el caso de Dieguito Fernando, su familia, liderada por Verónica Ojeda, fue clave en ofrecer amor y apoyo.