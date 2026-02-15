Secciones
¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

El partido se juega desde las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña.

Hace 20 Min

Esta tarde, a partir de las 18 horas, Tucumán Central salta al campo de juego del estadio de la Liga Catamarqueña con un solo objetivo en la mira: conseguir el ascenso al Torneo Federal A ante General Paz Juniors de Córdoba.

El "Rojo" de Villa Alem se encuentra ante la oportunidad histórica de dar el salto de categoría y coronar su campaña en el Regional Amateur.

El plantel viajó con la confianza de haber realizado un duro camino para llegar a esta instancia definitoria, en una jornada que promete ser vibrante tanto dentro como fuera de la cancha.

La expectativa en el barrio es total. Se espera que alrededor de 700 hinchas tucumanos digan presente en las gradas del estadio catamarqueño para alentar al equipo. La caravana de fanáticos se movilizó desde temprano para ponerle color y calor a una tarde que puede quedar grabada en la memoria de la institución.

Para quienes no pudieron viajar, el encuentro contará con cobertura en directo. El partido será transmitido de manera exclusiva por el stream de La Tribuna Amateur (LTA) y podrá verse en vivo a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo que miles de simpatizantes sigan las acciones minuto a minuto desde sus dispositivos.

Temas Club Tucumán CentralTorneo Regional AmateurGeneral Paz Juniors
Comentarios