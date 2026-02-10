Catamarca, sede confirmada: la final por el ascenso al Federal A se jugará en el Malvinas Argentinas

Ante ese escenario, Tucumán Central decidió salir públicamente a desactivar los trascendidos. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el “Rojo” de Villa Alem fijó postura y pidió cautela. “En relación a las recientes especulaciones y rumores sobre la sede del encuentro final contra General Paz Juniors, queremos aclarar que hasta el momento no hay una denominación oficial al respecto. Nuestra presidenta se encuentra en Buenos Aires manteniendo una reunión con autoridades de la AFA para ultimar detalles y obtener la información necesaria para la organización del partido”, expresaron desde el club.