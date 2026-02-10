Catamarca, sede confirmada: la final por el ascenso al Federal A se jugará en el Malvinas Argentinas
Tras una jornada marcada por rumores y cambios de escenario, quedó definido que Tucumán Central y General Paz Juniors disputarán el partido decisivo en el estadio Malvinas Argentinas, luego de gestiones en Buenos Aires y la intervención del Consejo Federal.
Tras horas de incertidumbre y versiones cruzadas, finalmente quedó definida la sede de la final por el ascenso al Federal A entre Tucumán Central y General Paz Juniors. El partido decisivo se jugará en el estadio Malvinas Argentinas, escenario perteneciente a la Liga Catamarqueña, que terminará albergando un cruce clave del Regional Federal Amateur.
La definición no fue sencilla. Durante la jornada de ayer se había confirmado a la provincia de Catamarca como sede neutral, con el estadio Bicentenario como primera opción. Sin embargo, con el correr de las horas esa alternativa fue descartada y el foco se trasladó definitivamente al Malvinas Argentinas, decisión que parecía cerrar el debate. Pero la calma duró poco.
En la mañana de hoy comenzaron a circular fuertes rumores que indicaban un nuevo cambio de sede, esta vez hacia la cancha de Boca Unidos, en Corrientes. La versión encendió las alarmas en ambos clubes, no sólo por la modificación a días del partido, sino también por el impacto logístico que implicaba. La capital correntina se encuentra a 797 kilómetros de Tucumán y a 888 de Córdoba, una distancia considerable que atentaba directamente contra la posibilidad de una presencia de público de ambas parcialidades.
Ante ese escenario, Tucumán Central decidió salir públicamente a desactivar los trascendidos. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el “Rojo” de Villa Alem fijó postura y pidió cautela. “En relación a las recientes especulaciones y rumores sobre la sede del encuentro final contra General Paz Juniors, queremos aclarar que hasta el momento no hay una denominación oficial al respecto. Nuestra presidenta se encuentra en Buenos Aires manteniendo una reunión con autoridades de la AFA para ultimar detalles y obtener la información necesaria para la organización del partido”, expresaron desde el club.
El comunicado no fue casual. Detrás de escena, la presidenta de Tucumán Central, Soledad González, viajó a Buenos Aires para encabezar gestiones decisivas. Allí mantuvo reuniones tanto con dirigentes de General Paz Juniors como con autoridades del Consejo Federal, con el objetivo de despejar dudas y garantizar condiciones equitativas para ambos finalistas.
Finalmente, tras esas reuniones y con el aval de la AFA, se ratificó a Catamarca como sede y al estadio Malvinas Argentinas como escenario definitivo. La decisión devuelve previsibilidad a una final que había quedado atrapada en un clima de rumores y versiones contradictorias, y le permite a ambos equipos enfocarse exclusivamente en lo deportivo.
Así, Tucumán Central y General Paz Juniors ya saben dónde se jugará el último y decisivo capítulo del sueño del ascenso. Catamarca será el punto de encuentro para una final que promete intensidad, expectativa y tribunas con protagonismo, en un cierre que ahora sí tiene sede confirmada.