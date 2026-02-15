Reforma laboral: el senador José Mayans aseguró que la iniciativa es "regresiva e inconstitucional"
El jefe del bloque Unión por la Patria advirtió que la iniciativa de Javier Milei podría profundizar la conflictividad social y anticipó que distintos sectores recurrirán a la Justicia para intentar frenar su implementación.
El tratamiento de la reforma laboral volvió a encender la disputa política y social en el país. Mientras el oficialismo avanza con la iniciativa, desde la oposición redoblan las críticas y anticipan una batalla judicial. José Mayans, senador formoseño y jefe del bloque Unión por la Patria (UP), fue uno de los más duros al cuestionar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En diálogo con Splendid AM 990, Mayans sostuvo que la propuesta es “absolutamente regresiva e inconstitucional” y advirtió que podría vulnerar garantías constitucionales. Según planteó, la iniciativa afecta derechos expuestos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales. En esa línea, anticipó que distintos sectores recurrirán a la Justicia para intentar frenar su implementación, informó Ámbito Financiero.
El legislador también cuestionó el impacto económico del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), contemplado en el proyecto. En este punto, explica que la reforma no solo afecta derechos laborales históricos sino que también implica un desfinanciamiento del sistema previsional.
“Se terminan comprometiendo recursos que hoy sostienen a los jubilados”, afirmó Mayans. Al mismo tiempo, advirtió que la aprobación de la reforma laboral podría derivar en un escenario de mayor conflictividad social y sostuvo que “cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable”, según informó Ámbito Financiero.
Las declaraciones del senador se producen en un contexto de creciente movilización. En las últimas semanas, sindicatos y organizaciones sociales protagonizaron marchas frente al Congreso para rechazar la reforma, algunas de las cuales derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad. La Confederación General del Trabajo (CGT), anunció además un plan de lucha que podría escalar hasta un paro general si el debate continúa sin acuerdos amplios.