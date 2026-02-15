Reforma laboral: el senador José Mayans aseguró que la iniciativa es "regresiva e inconstitucional"

El tratamiento de la reforma laboral volvió a encender la disputa política y social en el país. Mientras el oficialismo avanza con la iniciativa, desde la oposición redoblan las críticas y anticipan una batalla judicial. José Mayans, senador formoseño y jefe del bloque Unión por la Patria (UP), fue uno de los más duros al cuestionar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.