Detuvieron al acusado de arrojar una molotov en la protesta contra la reforma laboral

De acuerdo con la información publicada por La Nación, Tolomeo fue captado por cámaras de televisión en el momento en que él y un grupo de encapuchados levantaron un muro improvisado con elementos de la vía pública y, desde allí, arrojaron piedras y palos. Los incidentes se agravaron cuando comenzaron a armar bombas caseras, que luego fueron lanzadas contra los uniformados, quienes respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos.