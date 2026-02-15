Secciones
Detuvieron al acusado de arrojar una molotov en la protesta contra la reforma laboral

Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su domicilio hallaron combustible, la ropa utilizada durante el ataque y material vinculado a grupos anarquistas violentos.

El Gobierno nacional confirmó este domingo la detención del manifestante que arrojó al menos una bomba molotov en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la marcha contra la reforma laboral realizada el miércoles. Fue identificado como Milton Tolomeo y señalado como el “anarquista de la Molotov”, según expresiones utilizadas por las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, Tolomeo fue captado por cámaras de televisión en el momento en que él y un grupo de encapuchados levantaron un muro improvisado con elementos de la vía pública y, desde allí, arrojaron piedras y palos. Los incidentes se agravaron cuando comenzaron a armar bombas caseras, que luego fueron lanzadas contra los uniformados, quienes respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad,  aseguró que el acusado fue localizado tras una investigación iniciada luego de los disturbios. “Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba molotov con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional” afirmó Monteoliva en un video publicado en la red social X.

El video fue difundido este domingo por la mañana a través de su cuenta personal. Allí, la funcionaria detalló que la detención se concretó el sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda. Además explicó en el posteo que en el domicilio de Tolomeo los efectivos hallaron bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos.

“Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo hicimos. Tolerancia cero contra violentos y terroristas. En la Argentina el que las hace, las paga”, concluyó Monteoliva.

