Estas son las tazas de café al día que podrían reducir el riesgo de demencia, según un estudio

Los investigadores hallaron que el consumo de café con cafeína en la mediana edad se vinculó con una reducción aproximada del 18% en el riesgo de demencia, mientras que el té con cafeína se asoció con una disminución cercana al 14%. En cambio, no se observaron efectos comparables en las opciones descafeinadas, lo que refuerza la hipótesis de que la cafeína tendría un papel determinante.