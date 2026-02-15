¿Cuál es la hora precisa para levantarse y tener buen humor, según la ciencia?

El momento en que suena la alarma podría tener un efecto mucho más profundo de lo que se creía. Lejos de ser un detalle menor, despertarse en una hora precisa puede influir directamente en la forma en que el cerebro regula las emociones desde el inicio del día. La ciencia comenzó a investigar por qué algunas personas se levantan con energía y buen humor, mientras que otras experimentan cansancio o irritabilidad sin una causa aparente.