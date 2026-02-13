Una iniciativa global que crece en Tucumán: así será la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales

Tucumán volverá a ser sede de la Caminata de Mentoreo, una propuesta impulsada por Voces Vitales Cono Sur que se desarrolla en simultáneo en más de 48 ciudades de la región. Erika Tirador, abanderada local de la organización, destacó en LA GACETA que se trata de “un espacio de conexión genuina” en el que mujeres con trayectoria acompañan a otras que están dando sus primeros pasos en el ámbito profesional o emprendedor.