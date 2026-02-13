Una iniciativa global que crece en Tucumán: así será la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales
Tucumán volverá a ser sede de la Caminata de Mentoreo, una propuesta impulsada por Voces Vitales Cono Sur que se desarrolla en simultáneo en más de 48 ciudades de la región. Erika Tirador, abanderada local de la organización, destacó en LA GACETA que se trata de “un espacio de conexión genuina” en el que mujeres con trayectoria acompañan a otras que están dando sus primeros pasos en el ámbito profesional o emprendedor.
“La caminata de mentoreo es un encuentro increíble entre mujeres. Buscamos que, a través de esa conexión, se generen charlas significativas que aporten al desarrollo profesional y emprendedor”, dijo en Buen Día Verano.
Aunque el nombre remite a una caminata, la dinámica es simbólica. El eje central es la conformación de duplas entre una mentora (referente ya establecida en su área) y una aprendiz que busca orientación para concretar un proyecto o fortalecer su camino laboral.
“Muchas chicas me preguntan si tienen que caminar. En realidad, lo importante es el encuentro. Se genera un espacio de trabajo y diálogo donde la aprendiz puede plantear su proyecto y recibir herramientas concretas”, señaló Tirador.
El acompañamiento no se limita al día del evento. Desde la organización promueven que el vínculo se sostenga al menos durante seis meses. “Hace 12 años que llevamos adelante esta experiencia y vemos conexiones significativas que perduran en el tiempo. Los mentores ayudan a abrir puertas, generar contactos, tender redes. Y lo maravilloso es ver el crecimiento de esa mujer y cómo su proyecto impacta en la comunidad”, remarcó.
Un intercambio que enriquece a ambas partes
La convocatoria está abierta tanto para mentoras como para aprendices. Según explicó Tirador, el equipo organizador, integrado íntegramente por voluntarias, trabaja en distintos comités, entre ellos el de “match” o armado de duplas, que analiza cada inscripción para vincular perfiles afines.
“Consideramos que en ese encuentro no solo la aprendiz se lleva algo. La mentora también aprende. Es una retroalimentación muy poderosa. A mí me pasó de sentirme llena después de cada experiencia”, afirmó.
En esta edición ya hay más de 2.500 mujeres inscriptas, y la expectativa es que el número continúe creciendo.
Proyectos de todas las áreas
La iniciativa está dirigida a jóvenes profesionales, mujeres que están finalizando sus estudios, trabajadoras en relación de dependencia y emprendedoras que buscan consolidar o iniciar un proyecto.
“No apuntamos solo al mundo empresarial. Hay proyectos vinculados al deporte, la ciencia, la tecnología y muchas otras áreas. Queremos que haya más mujeres en la industria y en el ámbito tecnológico, y por eso convocamos también a referentes de esos sectores”, subrayó.
Cómo participar
La Caminata de Mentoreo se realizará el 14 de marzo, de 9 a 13, en la Casa Museo del Parque Guillermina, en San Miguel de Tucumán.
Las interesadas pueden inscribirse a través del formulario disponible en el perfil de Instagram @caminatucuman, donde encontrarán el enlace tanto para participar como aprendiz como para sumarse como mentora.
“Esperamos que sea un espacio donde las chicas se distiendan, se conecten y se animen a dar el próximo paso en su desarrollo. La fuerza está en la red que construimos juntas”, concluyó Tirador.