Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

Lo que comenzó como un viaje de placer para cumplir el sueño de su hija terminó en una pesadilla legal en una celda de Miami. El periodista deportivo Quique Felman rompió el silencio tras recuperar su libertad y ser sobreseído en una causa por presunto fraude contra el casino *Resort World*. En un relato crudo, Felman aseguró haber sido engañado por una organización que captaba figuras públicas para operar con créditos millonarios en mesas de juego.
La detención se produjo el pasado 2 de febrero, cuando el cronista arribó a Estados Unidos junto a su esposa, su hija, quien celebraba sus 15 años, y un grupo de amigas. Tras pasar el control migratorio, un oficial le notificó que sobre él pesaba una orden de arresto emitida el 15 de enero. El motivo: una deuda impaga de 300.000 dólares generada en marzo de 2025.
Según explicó Felman a TyC Sports, su vinculación con el caso se originó a través de un contacto del ambiente del fútbol que lo invitó a Las Vegas para realizar acciones promocionales. El esquema, liderado por un empresario argentino con nexos en la industria del juego, consistía en llevar a periodistas y ex jugadores emblemáticos con todos los gastos pagos a cambio de publicidad y la operación de créditos otorgados por el casino.
“Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino. Te daba un crédito de 5.000 dólares. Si el crédito era de 10.000 dólares, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’”, detalló el periodista al diario La Nación sobre la mecánica que hoy lo señala como víctima de una estafa procesal.
El sistema de inducción al juego
Felman relató que las jornadas de juego eran extenuantes y estaban estrictamente monitoreadas. Según su testimonio, los participantes eran "inducidos" a perder para alimentar la deuda del crédito inicial. El periodista recordó que, pese a ir ganando en un momento, fue presionado para seguir apostando bajo la promesa de mayores beneficios.
“Perdí en la ruleta; iba ganando, pero fui inducido a perder. Una persona común y corriente ganando se retira; ‘vamos a llegar el millón y te doy otras regalías’, me decía; nunca llegamos y perdimos hasta que nos quedamos sin crédito”, explicó. La situación se agravó cuando el organizador de estos viajes desapareció tras una supuesta pelea con el dueño del casino, dejando a cientos de involucrados, incluidos ex deportistas de renombre, con órdenes de arresto vigentes.
El periodista permaneció 13 días detenido en el centro Metro West de Miami-Dade. Describió su estancia en un pabellón compartido con 80 personas, donde el acceso a una tablet para música y películas era su único vínculo con el exterior, además de las comunicaciones telefónicas permitidas.
La resolución del conflicto llegó tras una negociación legal en la que intervino un abogado de Nueva York. La fiscalía aceptó reducir el cargo y la deuda de 120.000 dólares. Tras realizar el depósito correspondiente y abonar los honorarios legales, Felman obtuvo la libertad plena y el cierre de la causa. "Soy inocente, fui víctima, acá estoy dando la cara. Jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional por situaciones ajenas a mis valores", concluyó el periodista, quien ya se encuentra habilitado para regresar al país.