Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

“Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino. Te daba un crédito de 5.000 dólares. Si el crédito era de 10.000 dólares, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’”, detalló el periodista al diario La Nación sobre la mecánica que hoy lo señala como víctima de una estafa procesal.