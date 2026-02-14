Escándalo en Las Vegas: liberaron a Quique Felman tras haber pagado una fianza de U$S130.000

Luego de 12 días de detención en los Estados Unidos, el periodista Quique Felman fue liberado tras abonar una fianza de U$S130.000. Felman había sido arrestado el pasado 2 de febrero al arribar al aeropuerto de Miami, donde planeaba celebrar el cumpleaños de 15 de su hija. Su detención se produjo en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos que involucra a futbolistas, exjugadores y figuras públicas.