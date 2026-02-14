Escándalo en Las Vegas: liberaron a Quique Felman tras haber pagado una fianza de U$S130.000
El periodista deportivo, que había sido detenido en Miami por una causa de presunto lavado de dinero, podrá regresar a la Argentina. Sin embargo, deberá enfrentar una audiencia clave el próximo 17 de febrero.
Luego de 12 días de detención en los Estados Unidos, el periodista Quique Felman fue liberado tras abonar una fianza de U$S130.000. Felman había sido arrestado el pasado 2 de febrero al arribar al aeropuerto de Miami, donde planeaba celebrar el cumpleaños de 15 de su hija. Su detención se produjo en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos que involucra a futbolistas, exjugadores y figuras públicas.
El origen del conflicto
La causa se centra en maniobras sospechosas ocurridas en el casino "Resort World de Las Vegas". Según la investigación, la organización reclutaba a figuras del fútbol para participar en un esquema de apuestas con dinero de terceros.
El arresto de Felman se habría desencadenado por una deuda impaga con dicho casino. Las autoridades estadounidenses sospechan que estas deudas son parte de un engranaje de lavado que comenzó hace años y se intensificó durante 2024.
El complejo "manual de conducta" para los reclutados
La investigación detalló un sofisticado sistema de captación. Los reclutadores contactaban a futbolistas -desde jugadores de bajo perfil hasta estrellas de la Selección- ofreciéndoles viajes con todo pago y honorarios fijos:
-Jugadores base: cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares.
- Figuras de renombre: percibían entre 50.000 y 75.000 dólares.
A cambio, los involucrados debían seguir reglas estrictas. No podían usar su propio dinero, tenían prohibido consumir alcohol durante las partidas, debían abrir cuentas personales en el casino y apostar siguiendo instrucciones precisas de los coordinadores.
El objetivo era solicitar créditos millonarios (basados en el patrimonio de los jugadores) para luego "licuar" ese dinero a través de fichas de casino.
El futuro judicial
Aunque Felman fue liberado del Centro de Detención de Miami y tiene previsto regresar a la Argentina este domingo 15 de febrero, su situación legal no está resuelta.
El periodista deberá comparecer en una audiencia judicial el próximo 17 de febrero en el estado de Nevada, donde se determinará su nivel de responsabilidad en la estructura de lavado.