EN VIVO Tucumán Central ya vive la previa de la final por el ascenso al Federal A

El “Rojo” de Villa Alem ultima detalles antes del duelo decisivo ante General Paz Juniors en Catamarca. Clima en el estadio, llegada de los hinchas y todo lo que pasa minuto a minuto antes de que ruede la pelota.

Hace 1 Hs
09:23 hs

El posible "11" de Tucumán Central

Daniel Moyano; Franco Flores, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa, Julio Escobar; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón; Nelson Martínez Llanos, Diego Velardez y Bruno Medina.

09:22 hs

Una charla técnica antes de la gran final

Anoche, antes de la cena, Walter Arrieta dio una charla técnica junto a todos sus jugadores donde mostró algunos puntos a tener en cuenta para el duelo frente a General Paz Juniors. 

09:09 hs

Hinchas ilusionados

Los fanáticos de Tucumán Central se reunieron en Avenida Juan B. Justo 1500 para partir rumbo a Catamarca. El partido es a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña. Se espera alrededor de 700 hinchas del "Rojo".

Lo que tenés que saber

La final de Tucumán Central se jugará hoy a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña, donde el “Rojo” buscará el ascenso al Federal A. Se esperan alrededor de 700 hinchas tucumanos acompañando al equipo en una jornada que promete un gran marco. El partido será transmitido por el stream de La Tribuna Amateur y podrá verse en vivo a través de su canal oficial de YouTube.

