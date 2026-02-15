EN VIVO Tucumán Central ya vive la previa de la final por el ascenso al Federal A
El posible "11" de Tucumán Central
Daniel Moyano; Franco Flores, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa, Julio Escobar; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón; Nelson Martínez Llanos, Diego Velardez y Bruno Medina.
Una charla técnica antes de la gran final
Anoche, antes de la cena, Walter Arrieta dio una charla técnica junto a todos sus jugadores donde mostró algunos puntos a tener en cuenta para el duelo frente a General Paz Juniors.
Hinchas ilusionados
Los fanáticos de Tucumán Central se reunieron en Avenida Juan B. Justo 1500 para partir rumbo a Catamarca. El partido es a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña. Se espera alrededor de 700 hinchas del "Rojo".
Lo que tenés que saber
La final de Tucumán Central se jugará hoy a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña, donde el “Rojo” buscará el ascenso al Federal A. Se esperan alrededor de 700 hinchas tucumanos acompañando al equipo en una jornada que promete un gran marco. El partido será transmitido por el stream de La Tribuna Amateur y podrá verse en vivo a través de su canal oficial de YouTube.