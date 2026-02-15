EN VIVO Tucumán Central ya vive la previa de la final por el ascenso al Federal A

Lo que tenés que saber

La final de Tucumán Central se jugará hoy a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña, donde el “Rojo” buscará el ascenso al Federal A. Se esperan alrededor de 700 hinchas tucumanos acompañando al equipo en una jornada que promete un gran marco. El partido será transmitido por el stream de La Tribuna Amateur y podrá verse en vivo a través de su canal oficial de YouTube.