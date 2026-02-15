El posible "11" de Tucumán Central para la final contra General Paz Juniors

Tucumán Central está a horas de disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente y todo indica que Walter Arrieta ya tiene en mente el equipo que saldrá al campo del estadio de la Liga Catamarqueña para enfrentar a General Paz Juniors por el ascenso al Federal A.
En el arco estaría Daniel Moyano, una garantía bajo los tres palos durante todo el Regional. La línea defensiva se conformaría con Franco Barrera, Julio Escobar, Franco Flores y Patricio Krupoviesa.
En el mediocampo, César Abregú sería el eje central, acompañado por Matías Perdigón y Matías Smith, encargados de aportar equilibrio, recuperación y salida limpia.
En la zona ofensiva, el tridente ilusiona. Diego Velardez asumiría el rol creativo. Y arriba aparecerían los dos nombres propios que marcaron el camino del “Rojo”: Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos.
Medina, goleador y referente, llega como el "comandante" del ataque y uno de los hombres clave en los momentos decisivos. Martínez Llanos, autor del gol que le dio el primer título de Liga Tucumana al club, también quiere escribir otro capítulo histórico.
¿Cómo es el posible "11" de Tucumán Central para la final por el ascenso al Federal A?
Daniel Moyano; Franco Flores, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa, Julio Escobar; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón; Nelson Martínez Llanos, Diego Velardez y Bruno Medina.