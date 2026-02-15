Secciones
DeportesFútbol

El posible "11" de Tucumán Central para la final contra General Paz Juniors

Walter Arrieta ya tendría definido el equipo que buscará el ascenso al Federal A en Catamarca, con Medina y Martínez Llanos como principales cartas ofensivas.

ESPERANZAS. Tucumán Central realizó un entrenamiento en la previa a la final por el ascenso al Federal A. ESPERANZAS. Tucumán Central realizó un entrenamiento en la previa a la final por el ascenso al Federal A. Gentileza Luciana Ramón.
Hace 1 Hs

Tucumán Central está a horas de disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente y todo indica que Walter Arrieta ya tiene en mente el equipo que saldrá al campo del estadio de la Liga Catamarqueña para enfrentar a General Paz Juniors por el ascenso al Federal A.

En el arco estaría Daniel Moyano, una garantía bajo los tres palos durante todo el Regional. La línea defensiva se conformaría con Franco Barrera, Julio Escobar, Franco Flores y Patricio Krupoviesa.

En el mediocampo, César Abregú sería el eje central, acompañado por Matías Perdigón y Matías Smith, encargados de aportar equilibrio, recuperación y salida limpia. 

En la zona ofensiva, el tridente ilusiona. Diego Velardez asumiría el rol creativo. Y arriba aparecerían los dos nombres propios que marcaron el camino del “Rojo”: Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos.

Medina, goleador y referente, llega como el "comandante" del ataque y uno de los hombres clave en los momentos decisivos. Martínez Llanos, autor del gol que le dio el primer título de Liga Tucumana al club, también quiere escribir otro capítulo histórico.

¿Cómo es el posible "11" de Tucumán Central para la final por el ascenso al Federal A?

Daniel Moyano; Franco Flores, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa, Julio Escobar; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón; Nelson Martínez Llanos, Diego Velardez y Bruno Medina.

Temas Club Tucumán CentralTorneo Federal ATorneo Regional AmateurWalter ArrietaPatricio KrupoviesaNelson Martínez LlanosDaniel MoyanoLiga Catamarqueña
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

Lo más popular
Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
1

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
2

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
3

Lunes, otra vez

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto
4

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro
5

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

La historia de El Bajo: entre rieles, pantanos y abandono
6

La historia de El Bajo: entre rieles, pantanos y abandono

Más Noticias
¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Boca apuesta a su fortaleza de local para enderezar el rumbo

Boca apuesta a su fortaleza de local para enderezar el rumbo

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Lunes, otra vez

Lunes, otra vez

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

Comentarios