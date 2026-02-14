Tucumán Central, a un paso de la historia: “No es lo mismo jugar la Liga Tucumana que el Federal A”
Patricio Krupoviesa destacó la responsabilidad de disputar la final por el ascenso al Federal A, habló del salto “del amateurismo a ser semiprofesionales” y aseguró que el liderazgo se demuestra con hechos: “La motivación ya está, es una final”.
Después de la clasificación ante Talleres de Perico, el vestuario de Tucumán Central se llenó de alivio y de ilusión. Y uno de los que mejor sintetiza ese sentimiento es Patricio Krupoviesa, referente defensivo del “Rojo” de Villa Alem, que vive la previa de la final por el ascenso al Federal A con una mezcla de felicidad y responsabilidad.
“Se vivieron días muy lindos después de lo que fue el partido contra Talleres de Perico. Lo estoy viviendo con la mayor alegría posible y con la mayor responsabilidad también, porque estamos ante un momento histórico del club”, expresó el defensor. La frase no es casual: Tucumán Central está a un paso de dar el salto más importante de su historia reciente.
Krupoviesa no esquiva el peso del contexto. “Queremos aprovechar la oportunidad, no dejarla pasar. Tenemos que darle historia al club, como lo hicimos ganando la Liga, y ahora queremos también tratar de obtener el ascenso”, remarcó. En su voz no hay euforia desmedida, sino convicción.
El posible cambio de categoría no es un detalle menor. Para el defensor, el paso al Federal A representa mucho más que una nueva competencia. “Es un paso muy importante. Pasás del amateurismo a casi el profesionalismo. Para los chicos más chicos se abren muchas oportunidades, muchas vidrieras”, explicó.
Sin desmerecer el ámbito local, destacó el valor de competir en un torneo de mayor exposición. “No es lo mismo jugar en la Liga Tucumán que el Federal A. Ahí jugás en canchas lindas, con mucha gente, contra equipos importantes. Y en una de esas hacés un buen partido y tenés la suerte de que te llamen y puedas vivir del fútbol, que es el sueño de todos”, sostuvo.
En cuanto a su rol dentro del plantel, Krupoviesa dejó en claro su estilo. “No soy mucho de hablar, sino más bien de mostrar en acciones. Uno se entrena mucho en la semana y creo que es fundamental la forma en que encarás el entrenamiento para después demostrarlo en el partido”, señaló.
Para él, no hacen falta discursos grandilocuentes en la previa. “Motivación no hace falta, estamos en una final para ascender a una tercera categoría. Las palabras sobran. Vamos a tratar de dejar todo en la cancha y que estos últimos días sean el principio de algo mejor”, concluyó.
Tucumán Central está a 90 minutos (o quizás un poco más) de escribir una página grande. Y Krupoviesa lo sabe: la historia no siempre golpea dos veces.