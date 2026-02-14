Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central, a un paso de la historia: “No es lo mismo jugar la Liga Tucumana que el Federal A”

Patricio Krupoviesa destacó la responsabilidad de disputar la final por el ascenso al Federal A, habló del salto “del amateurismo a ser semiprofesionales” y aseguró que el liderazgo se demuestra con hechos: “La motivación ya está, es una final”.

EXPECTATIVAS. Los jugadores de Tucumán Central anhelan con conseguir el ascenso al Federal A. EXPECTATIVAS. Los jugadores de Tucumán Central anhelan con conseguir el ascenso al Federal A. Benjamín Papaterra/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Después de la clasificación ante Talleres de Perico, el vestuario de Tucumán Central se llenó de alivio y de ilusión. Y uno de los que mejor sintetiza ese sentimiento es Patricio Krupoviesa, referente defensivo del “Rojo” de Villa Alem, que vive la previa de la final por el ascenso al Federal A con una mezcla de felicidad y responsabilidad.

“Se vivieron días muy lindos después de lo que fue el partido contra Talleres de Perico. Lo estoy viviendo con la mayor alegría posible y con la mayor responsabilidad también, porque estamos ante un momento histórico del club”, expresó el defensor. La frase no es casual: Tucumán Central está a un paso de dar el salto más importante de su historia reciente.

Krupoviesa no esquiva el peso del contexto. “Queremos aprovechar la oportunidad, no dejarla pasar. Tenemos que darle historia al club, como lo hicimos ganando la Liga, y ahora queremos también tratar de obtener el ascenso”, remarcó. En su voz no hay euforia desmedida, sino convicción.

El posible cambio de categoría no es un detalle menor. Para el defensor, el paso al Federal A representa mucho más que una nueva competencia. “Es un paso muy importante. Pasás del amateurismo a casi el profesionalismo. Para los chicos más chicos se abren muchas oportunidades, muchas vidrieras”, explicó.

Sin desmerecer el ámbito local, destacó el valor de competir en un torneo de mayor exposición. “No es lo mismo jugar en la Liga Tucumán que el Federal A. Ahí jugás en canchas lindas, con mucha gente, contra equipos importantes. Y en una de esas hacés un buen partido y tenés la suerte de que te llamen y puedas vivir del fútbol, que es el sueño de todos”, sostuvo.

En cuanto a su rol dentro del plantel, Krupoviesa dejó en claro su estilo. “No soy mucho de hablar, sino más bien de mostrar en acciones. Uno se entrena mucho en la semana y creo que es fundamental la forma en que encarás el entrenamiento para después demostrarlo en el partido”, señaló.

Para él, no hacen falta discursos grandilocuentes en la previa. “Motivación no hace falta, estamos en una final para ascender a una tercera categoría. Las palabras sobran. Vamos a tratar de dejar todo en la cancha y que estos últimos días sean el principio de algo mejor”, concluyó.

Tucumán Central está a 90 minutos (o quizás un poco más) de escribir una página grande. Y Krupoviesa lo sabe: la historia no siempre golpea dos veces.

Temas Torneo Federal A 2015Club Tucumán CentralTorneo Regional AmateurPatricio Krupoviesa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
1

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
2

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Quique Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está
4

"Quique" Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
5

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
6

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Más Noticias
El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

Las variantes tácticas que analiza Colace para quebrar la racha de Atlético Tucumán

Las variantes tácticas que analiza Colace para quebrar la racha de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Comentarios