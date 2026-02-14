Tucumán Central, a un paso de la historia: “No es lo mismo jugar la Liga Tucumana que el Federal A”

Sin desmerecer el ámbito local, destacó el valor de competir en un torneo de mayor exposición. “No es lo mismo jugar en la Liga Tucumán que el Federal A. Ahí jugás en canchas lindas, con mucha gente, contra equipos importantes. Y en una de esas hacés un buen partido y tenés la suerte de que te llamen y puedas vivir del fútbol, que es el sueño de todos”, sostuvo.