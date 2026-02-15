Cómo limpiar el estómago de forma natural: seis remedios caseros que alivian la pesadez
La pesadez estomacal es una molestia frecuente que puede aparecer después de comer en exceso o consumir ciertos alimentos. Existen remedios caseros y naturales que ayudan a limpiar el estómago, favorecer la digestión y aliviar la sensación de hinchazón de forma simple.
La sensación de estómago pesado es una de las molestias digestivas más comunes y puede afectar el bienestar diario, generando incomodidad, lentitud y falta de energía. Este malestar suele estar asociado a hábitos alimentarios, comidas abundantes o de difícil digestión, y puede aparecer en cualquier momento.
Frente a esta situación, muchas personas recurren a remedios caseros que, gracias a sus propiedades naturales, contribuyen a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo. Algunas opciones ayudan a limpiar el estómago, reducir la pesadez y favorecer una digestión más liviana, convirtiéndose en aliados accesibles para aliviar este malestar.
Seis remedios caseros para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
Según MedicalNewsToday, algunos remedios caseros que pueden aliviar el dolor de estómago son los siguientes_
1. Caldo de apio y cebolla
Es un plato que puede servir para depurar el estómago y aliviar la pesadez de forma natural. Junta dos alimentos que, además de aportar fibras, suministran varios nutrientes esenciales para la salud, como vitaminas y minerales.
2. Infusión de manzanilla
Es ideal para disminuir la hinchazón abdominal. Tiene un efecto diurético, antiinflamatorio y antiespasmódico.
3. Agua de linaza
Es apta para combatir el estreñimiento. Además de ser posible que impacte de forma positiva en la microbiota intestinal, también aporta ácidos grasos Omega-3, fibra y antioxidantes.
4. Agua tibia con limón
En ayunas, se considera una alternativa para desintoxicar y combatir las molestias digestivas.
5. Jugo de ciruela y manzana
Cuenta con propiedades contra el estreñimiento, ya que sus principales ingredientes contienen una buena cantidad de fibra y sustancias antioxidantes.
6. Infusión de orégano
Alivia la sensación de hinchazón. Es más, el orégano se ha usado tradicionalmente para tratar problemas estomacales.