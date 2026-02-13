Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

A pesar de ser un alimento beneficioso para el organismo, la palta tiene contraindicaciones para las personas que padecen ciertas condiciones de salud.
Debido a sus múltiples beneficios para la salud, la palta es recomendada por médicos y nutricionistas para incluirla en dietas balanceadas. Sin embargo, a pesar de ser rica en vitaminas, minerales y grasas saludables, este fruto de origen centroamericano no debe ser consumido si padeces ciertas enfermedades.
Los beneficios de la palta
Aunque la palta tiene contraindicaciones en algunos casos, es indudable que cuenta con un gran valor nutricional, por lo que se ganó el mote de superalimento. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una palta de 200 gramos aporta una gran cantidad de nutrientes, incluyendo:
322 kcal de energía
30 gramos de grasas saludables
4 gramos de proteínas
17 gramos de hidratos de carbono
14 gramos de fibra
Asimismo, contiene vitaminas y minerales en interesantes proporciones, como:
22% de vitamina C
28.5% de vitamina E
38% de vitamina K
41% de vitamina B9
21% de potasio
42% de cobre
Con estos valores comprobados, el consumo de la palta es ideal para la salud cardiovascular, pérdida de peso, regulación del azúcar en la sangre, el desarrollo de la masa muscular y la salud cerebral.
Enfermedades que impiden el consumo de palta
Dietas hipocalóricas
Si estás siguiendo una dieta hipocalórica, debes consumir palta con moderación. Por cada 100 gramos, la palta contiene 150 kcal, lo que puede dificultar la pérdida de peso si se consume en exceso.
Insuficiencia renal
La palta contiene un alto nivel de potasio, un mineral que puede acumularse en la sangre si los riñones no funcionan correctamente. Esta acumulación puede causar cansancio, náuseas y calambres musculares, lo que hace que la palta sea desaconsejable para quienes padecen insuficiencia renal.
Alergia al látex
Las personas alérgicas al látex no deben consumir palta debido al síndrome de “alergia al látex-fruta”. Los síntomas incluyen urticaria, problemas digestivos e incluso anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo. Otros alimentos que pueden provocar reacciones similares son las castañas, kiwis, bananas y algunas frutas tropicales.
Sobrepeso
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España señala que “la palta es una de las frutas más calóricas y con mayor contenido en grasa, lo cual puede contribuir al aumento de peso si se consume en exceso”. Por ello, si tienes sobrepeso, debes consumir esta fruta con moderación debido a su alto contenido calórico.