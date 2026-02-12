Entre diablos y copas: propuestas, actividades y tradiciones para mantener vivo el carnaval en el norte

En el mundo occidental, el carnaval es uno de los fenómenos culturales más fascinantes de nuestra historia. Su origen es el reflejo de un sincretismo profundo: el punto de encuentro donde las tradiciones paganas y ancestrales se fundieron con el calendario cristiano. Marca el final del tiempo previo a la Cuaresma y, a la vez, es un rito en el que, por unos días, las jerarquías se diluyen y todos somos iguales bajo una máscara o entre papelitos de colores.