La urgencia de una alfabetización sexual real

El desafío no es simplemente prohibir el acceso a la tecnología, sino disputar el sentido de la educación en el siglo XXI. La historia de Paz María Juárez demuestra que los jóvenes no son meros receptores pasivos, sino sujetos que demandan espacios de diálogo genuinos para desmantelar la ficción del porno y la frialdad del algoritmo. Como sociedad, y bajo el amparo de la Ley 26.150, debemos garantizar que la ESI sea la brújula que oriente este naufragio digital. Sólo recuperando el valor del vínculo humano, el respeto por el tiempo del otro y la empatía, podremos ofrecer a las nuevas generaciones un refugio frente a la gratificación instantánea. Es tiempo de sentarnos a la mesa y entablar una conversación que ayude a sanar a través del encuentro y la palabra.