Cumpleaños y regalo esperado: la decisión de Úbeda con Edinson Cavani para el duelo ante Platense
Tras superar una persistente lumbalgia que lo marginó del inicio de la temporada, el delantero uruguayo recibió el alta médica y forma parte de la convocatoria para el partido de este domingo. El atacante buscará sumar sus primeros minutos del año en La Bombonera.
El aniversario número 39 de Edinson Cavani llegó con la novedad más esperada para el mundo Boca. Luego de meses de inactividad por una lumbalgia crónica, el atacante uruguayo fue incluido por Claudio Úbeda en la nómina de citados para enfrentar a Platense este domingo a las 19:30. La recuperación del "Matador" representa un alivio para el cuerpo técnico, que planea llevarlo al banco de suplentes con serias chances de que ingrese en el complemento para retomar el ritmo de competencia.
La vuelta de Cavani se produce en un contexto de incertidumbre sobre su continuidad física, dado que sus ausencias durante 2025 generaron cuestionamientos tanto en la grada como en la directiva. El experimentado delantero no tiene acción oficial desde noviembre del año pasado, cuando participó en la victoria ante Argentinos Juniors. Sus estadísticas recientes reflejan la dificultad de su presente: durante el último año apenas pudo completar ocho partidos completos y anotó solo cinco goles, una cifra que preocupa en las oficinas de Juan Román Riquelme.
Ante este panorama de intermitencia, la dirigencia ya analiza alternativas para reforzar la zona ofensiva. A pesar del respaldo público de figuras como Marcelo Delgado, quien reconoció la importancia de la jerarquía del uruguayo pero admitió la necesidad de contar con él en momentos decisivos, el club ha puesto la mirada en el mercado de pases. Tras descartarse la llegada de Edwuin Cetré, el nombre del paraguayo Adam Bareiro aparece como la principal opción para pelear el puesto de centrodelantero ante las constantes lesiones que sufre el plantel.
La enfermería de Boca muestra señales mixtas de cara al compromiso ante el Calamar. Mientras que Lucas Janson también se reincorporó al grupo tras recibir el alta, otros jugadores clave como Carlos Palacios continuarán preservados debido a una sinovitis de rodilla. La lista de bajas sigue siendo extensa e incluye a futbolistas como Milton Giménez, Alan Velasco y Exequiel Zeballos, lo que aumenta la presión sobre el regreso de Cavani para liderar un ataque que ha sentido la falta de recambio en las primeras fechas del certamen.