Cumpleaños y regalo esperado: la decisión de Úbeda con Edinson Cavani para el duelo ante Platense

Ante este panorama de intermitencia, la dirigencia ya analiza alternativas para reforzar la zona ofensiva. A pesar del respaldo público de figuras como Marcelo Delgado, quien reconoció la importancia de la jerarquía del uruguayo pero admitió la necesidad de contar con él en momentos decisivos, el club ha puesto la mirada en el mercado de pases. Tras descartarse la llegada de Edwuin Cetré, el nombre del paraguayo Adam Bareiro aparece como la principal opción para pelear el puesto de centrodelantero ante las constantes lesiones que sufre el plantel.