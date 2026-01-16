Secciones
“Todo más cerca”, el mensaje de Cavani mientras continúa su puesta a punto en Boca

El delantero uruguayo continúa entrenándose de manera diferenciada y utilizó sus redes sociales para mostrarse optimista de cara al futuro próximo.

EN RECUPERACIÓN. El jugador de 38 años tuvo más de 10 lesiones desde su llegada al Xeneize | Fuente: transfermarkt. EN RECUPERACIÓN. El jugador de 38 años tuvo más de 10 lesiones desde su llegada al "Xeneize" | Fuente: transfermarkt.
Hace 2 Hs

Edinson Cavani atraviesa una pretemporada atípica en Boca, marcada más por la recuperación que por el trabajo junto al grupo. El problema lumbar que arrastra desde el cierre del último Torneo Clausura volvió a pasarle factura y le impidió sostener continuidad en los entrenamientos durante el inicio de la preparación.

En ese contexto, el delantero uruguayo utilizó sus redes sociales para enviar una señal. Cavani compartió una storie en su cuenta de Instagram donde se lo ve entrenando de manera individual, acompañada por un mensaje breve pero elocuente: “Todo más cerca”, junto a un emoji de fuerza, en referencia a su evolución física.

VÍA REDES SOCIALES. La historia de Instagram que publicó el delantero uruguayo. VÍA REDES SOCIALES. La historia de Instagram que publicó el delantero uruguayo.

La realidad indica que el Matador quedó al margen del amistoso ante Millonarios y tampoco estará disponible para el compromiso preparatorio frente a Olimpia en San Nicolás. Claudio Úbeda optó por no acelerar los tiempos de recuperación y prioriza que el jugador pueda dejar atrás una molestia que se volvió recurrente en los últimos meses.

Mientras tanto, Cavani continúa con trabajos diferenciados y Boca sigue de cerca su evolución día a día. La idea es que pueda sumarse progresivamente a los entrenamientos grupales una vez que esté en condiciones físicas óptimas.

En ese contexto, Boca ya tiene marcado en el calendario su estreno oficial en el Torneo Apertura. El equipo debutará el domingo 25 de enero, desde las 18.30, cuando reciba a Deportivo Riestra por la Zona A, con la expectativa de llegar a ese compromiso con la mayor cantidad de jugadores disponibles.

