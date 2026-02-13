Bad Bunny en River 2026: ¿Lloverá en el Monumental? Clima previsto para las tres noches del espectáculo

La fiebre por Bad Bunny ya se siente en cada rincón de Buenos Aires. Con tres conciertos totalmente agotados en el Estadio de River Plate programados para viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, miles de fans ultiman detalles para vivir una experiencia inolvidable bajo las estrellas. Entre la logística, el tránsito y la previa de cada show, hay un factor que todos miran con atención: el clima.