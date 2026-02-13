Bad Bunny en River 2026: ¿Lloverá en el Monumental? Clima previsto para las tres noches del espectáculo
Con tres shows agotados en el Monumental, la llegada de Bad Bunny genera expectativa no solo por la música, sino también por el clima. Cómo estarán las temperaturas y qué dice el pronóstico para las noches del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en Buenos Aires.
La fiebre por Bad Bunny ya se siente en cada rincón de Buenos Aires. Con tres conciertos totalmente agotados en el Estadio de River Plate programados para viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, miles de fans ultiman detalles para vivir una experiencia inolvidable bajo las estrellas. Entre la logística, el tránsito y la previa de cada show, hay un factor que todos miran con atención: el clima.
¿El tiempo jugará a favor del concierto?
Con condiciones típicas del verano porteño, el pronóstico meteorológico para el fin de semana del “Debí Tirar Más Fotos World Tour” apunta a temperaturas cálidas y una mínima chance de lluvia, especialmente hacia el cierre de la serie de presentaciones.
Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):
Viernes 13 de febrero: El día del primer show se presenta con cielo mayormente despejado, temperaturas máximas alrededor de 27 °C y mínimas cerca de 19 °C. Ideal para disfrutar del debut sin calor agobiante ni interrupciones por lluvia.
Sábado 14 de febrero: Para la segunda noche, el termómetro se mantendrá en rangos muy similares, con una máxima de 26 °C. El cielo podría lucir algo nublado, pero las probabilidades de precipitaciones quedan muy bajas para la hora del recital.
Domingo 15 de febrero: La última función del tour en Buenos Aires tendría mayor inestabilidad. Aunque la máxima rondará los 27 °C y el clima seguirá siendo veraniego, el SMN advierte sobre tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con chances de lluvia que se reducirían al caer la noche del domingo.
¿Piloto o protector solar?
Si bien todas las condiciones apuntan a noches agradables para perrear, hay algunas recomendaciones útiles para quienes asistirán al Monumental:
Protección contra el sol: Las filas para ingresar suelen ser largas, y con máximas cercanas a los 27 °C es clave llevar gorro, lentes y protector solar mientras esperás antes del show.
Hidratación constante: El calor típico del verano porteño puede sentirse intenso al aire libre, por lo que tomar agua antes y durante la espera en las puertas hará la diferencia.
Piloto liviano para el domingo: Más allá de la baja probabilidad de precipitaciones durante la noche del cierre, llevar un piloto compacto no ocupa espacio y puede salvarte si las tormentas aisladas se hacen sentir antes de entrar al estadio.