Piedra libre para Tini Stoessel y María Becerra: acompañaron a Bad Bunny en la “Casita” durante su show en River

Pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando el show se trasladó a la “Casita”, el segundo escenario que el artista utiliza para generar una atmósfera más cercana y festiva. Allí, entre seguidores y un perreo colectivo, aparecieron Tini y María Becerra. Lejos de mantenerse como espectadoras VIP, ambas se sumaron al baile y compartieron escena con Bad Bunny en un instante que rápidamente se volvió viral en redes sociales.