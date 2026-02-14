Secciones
CulturaMúsica

Piedra libre para Tini Stoessel y María Becerra: acompañaron a Bad Bunny en la “Casita” durante su show en River

La presencia de las artistas argentinas se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto.

Piedra libre para Tini Stoessel y María Becerra: acompañaron a Bad Bunny en la “Casita” durante su show en River
Hace 1 Hs

La primera noche de Bad Bunny en el Estadio Monumental dejó mucho más que un repaso de hits. En medio de un show imponente y con miles de fanáticos vibrando en las tribunas de River, dos figuras argentinas se robaron todas las miradas: Tini Stoessel y María Becerra dijeron presente en la icónica “Casita” y terminaron arriba del escenario junto al artista puertorriqueño.

El recital marcó el inicio en el país del Debí Tirar Más Fotos Tour, la gira con la que el cantante recorre estadios de todo el mundo. Desde los primeros acordes, el clima fue de fiesta total. Temas como “La Mudanza”, “Callaíta” y “Baile Inolvidable” desataron una marea de celulares en alto y un coro multitudinario que acompañó cada estrofa.

Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

Pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando el show se trasladó a la “Casita”, el segundo escenario que el artista utiliza para generar una atmósfera más cercana y festiva. Allí, entre seguidores y un perreo colectivo, aparecieron Tini y María Becerra. Lejos de mantenerse como espectadoras VIP, ambas se sumaron al baile y compartieron escena con Bad Bunny en un instante que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes circularon en cuestión de minutos y se transformaron en tendencia. El cruce entre tres referentes de la música urbana latina no pasó desapercibido y alimentó rumores, especulaciones y elogios por la química arriba del escenario.

Temas El PaísDía de los EnamoradosArgentinaTini StoesselMaría BecerraBad Bunny
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

“Tini” con LA GACETA: su vínculo con Tucumán, la importancia de la terapia y la salud mental, y el agradecimiento de la madre de una fan

“Tini” con LA GACETA: su vínculo con Tucumán, la importancia de la terapia y la salud mental, y el agradecimiento de la madre de una fan

Nervios, bocadillos y lo más parecido a hacer capilla para un examen: cómo es hacerle una entrevista a “Tini”

Nervios, bocadillos y lo más parecido a hacer capilla para un examen: cómo es hacerle una entrevista a “Tini”

Lo más popular
Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
1

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
2

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
4

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
5

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?
6

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Más Noticias
El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne

Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne

Comentarios