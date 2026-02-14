Piedra libre para Tini Stoessel y María Becerra: acompañaron a Bad Bunny en la “Casita” durante su show en River

La primera noche de Bad Bunny en el Estadio Monumental dejó mucho más que un repaso de hits. En medio de un show imponente y con miles de fanáticos vibrando en las tribunas de River, dos figuras argentinas se robaron todas las miradas: Tini Stoessel y María Becerra dijeron presente en la icónica “Casita” y terminaron arriba del escenario junto al artista puertorriqueño.
El recital marcó el inicio en el país del Debí Tirar Más Fotos Tour, la gira con la que el cantante recorre estadios de todo el mundo. Desde los primeros acordes, el clima fue de fiesta total. Temas como “La Mudanza”, “Callaíta” y “Baile Inolvidable” desataron una marea de celulares en alto y un coro multitudinario que acompañó cada estrofa.
Pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando el show se trasladó a la “Casita”, el segundo escenario que el artista utiliza para generar una atmósfera más cercana y festiva. Allí, entre seguidores y un perreo colectivo, aparecieron Tini y María Becerra. Lejos de mantenerse como espectadoras VIP, ambas se sumaron al baile y compartieron escena con Bad Bunny en un instante que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
“Bad Bunny”— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) February 14, 2026
Por el baile de Bad Bunny junto a Tini.
pic.twitter.com/8oHyPFOXxH
Las imágenes circularon en cuestión de minutos y se transformaron en tendencia. El cruce entre tres referentes de la música urbana latina no pasó desapercibido y alimentó rumores, especulaciones y elogios por la química arriba del escenario.