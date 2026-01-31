Qué pasa si tomás jugo de zanahoria todos los días, según expertos

¿Cuáles son las propiedades que hacen del jugo de zanahoria un elixir para la salud?

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la zanahoria es una rica fuente de hidratos de carbono y destaca por su alto contenido en vitamina A. Una zanahoria de tamaño medio puede cubrir hasta el 89% de las necesidades diarias de esta vitamina en hombres. de 20 a 39 años, y hasta el 112% en mujeres de la misma edad. La vitamina A es esencial para el mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas en óptimas condiciones.