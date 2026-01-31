Secciones
Qué pasa si tomás jugo de zanahoria todos los días, según expertos

El jugo de zanahoria es una bebida natural rica en nutrientes esenciales. Consumido a diario y en cantidades adecuadas, puede aportar beneficios para la salud visual, la piel y el sistema inmunológico, según especialistas.

Por LA GACETA Hace 1 Hs

Incorporar un vaso de jugo de zanahoria a la rutina diaria es una costumbre cada vez más frecuente entre quienes buscan opciones simples para mejorar su alimentación. Fácil de preparar y accesible, esta bebida natural concentra vitaminas y antioxidantes que cumplen un rol clave en el funcionamiento del organismo.

Pero, ¿qué dice la ciencia sobre su consumo cotidiano? Expertos en nutrición señalan que tomar jugo de zanahoria todos los días puede traer beneficios concretos para la salud, siempre que se lo incluya dentro de una dieta equilibrada y sin excesos. Conocer qué aporta y cómo consumirlo correctamente es fundamental para aprovechar todo su potencial.

Juego de zanahorias

El jugo de zanahoria es una potente fuente de antioxidantes que trabaja incansablemente para proteger nuestras células del daño ocasionado por los radicales libres, lo que, a su vez, ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades como el cáncer.

Además de su capacidad para combatir los radicales libres, el consumo regular de jugo de zanahoria también estimula la secreción de bilis, lo que optimiza la transformación de los alimentos en energía y beneficia el metabolismo. Su bajo contenido calórico y propiedades diuréticas lo convierten en un aliado ideal para aquellos que buscan mantener un peso saludable.

¿Cuáles son las propiedades que hacen del jugo de zanahoria un elixir para la salud? 

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la zanahoria es una rica fuente de hidratos de carbono y destaca por su alto contenido en vitamina A. Una zanahoria de tamaño medio puede cubrir hasta el 89% de las necesidades diarias de esta vitamina en hombres. de 20 a 39 años, y hasta el 112% en mujeres de la misma edad. La vitamina A es esencial para el mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas en óptimas condiciones.

Pero la zanahoria no se detiene ahí. También aporta cantidades significativas de vitamina C, vitamina B6 y varios minerales esenciales como hierro, yodo y potasio. Estos nutrientes trabajan en conjunto para promover una salud óptima y fortalecer el sistema inmunológico.

¿Qué pasa si todo jugo de zanahorias todos los días?

El consumo regular de zanahorias puede contribuir a prevenir una serie de enfermedades y mantener diversas funciones corporales en óptimo estado. Según la FEN, su consumo está asociado al mantenimiento de una buena salud visual, cutánea y mucosa. Además, el portal nutricional del Gobierno de México destaca una amplia gama de beneficios, que van desde el fortalecimiento del sistema inmunológico hasta la mejora de la digestión y la relajación de los nervios y la ansiedad.

En términos de valor nutricional, la zanahoria es una verdadera potencia. Cada 100 gramos de este vegetal contienen solo 41 calorías, pero ofrecen una generosa cantidad de proteínas, carbohidratos, fibra y una variedad de vitaminas y minerales esenciales para el cuerpo humano.

