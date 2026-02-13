Cómo enriquecer tu mate con coco rallado y sus dotes saludables

El mate es una de las bebidas más representativas de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Más que una simple infusión, es un símbolo de encuentro, tradición y cultura. Desde tiempos coloniales, su consumo fue una constante en la vida cotidiana de los argentinos, quienes lo disfrutan a lo largo del día, ya sea en el desayuno, la merienda o en reuniones sociales.