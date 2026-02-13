Mercado cambiario: el dólar mayorista subió $5 hoy, pero en la semana registró una caída de más de $30

En una semana marcada por dos victorias en el Congreso para la administración del presidente Javier Milei —la media sanción a la reforma laboral y a la ley de baja de imputabilidad—, el mercado cambiario operó con relativa estabilidad y sin grandes sobresaltos. El dólar oficial registró este viernes un aumento de $5 en las pizarras del Banco Nación. De esta manera, la cotización finalizó en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra.