Mercado cambiario: el dólar mayorista subió $5 hoy, pero en la semana registró una caída de más de $30

En una semana marcada por dos victorias en el Congreso para la administración del presidente Javier Milei —la media sanción a la reforma laboral y a la ley de baja de imputabilidad—, el mercado cambiario operó con relativa estabilidad y sin grandes sobresaltos. El dólar oficial registró este viernes un aumento de $5 en las pizarras del Banco Nación. De esta manera, la cotización finalizó en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra.
Por su parte, el dólar mayorista experimentó un leve incremento e interrumpió una serie de seis bajas consecutivas, cuando había alcanzado su nivel más bajo en los últimos cuatro meses. La cotización ganó $4,50, hasta los $1.399,50, lo que permitió cerrar la semana con una caída acumulada de $32,50, en un contexto marcado por fuertes posturas compradoras del Banco Central en el mercado.
En el balance semanal, el tipo de cambio mayorista descendió $32, una baja superior a la de la semana previa, cuando había retrocedido $15. Para esta jornada, la entidad monetaria fijó la banda superior de su régimen cambiario en $1.584,95, lo que dejó al dólar mayorista a una distancia de $185,45 de ese límite de libre flotación.
Dólar hoy: cómo finalizaron las cotizaciones informales
En el sector financiero, el dólar MEP operó en $1.422,23, con una suba de 0,3%. En sentido contrario, el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.470,96, con un descenso de 0,7%.
Por último, el dólar "blue" se mantuvo sin cambios en $1.440 para la venta. En la última semana, esta cotización informal acumuló un avance de cinco pesos, equivalente a un incremento de 0,3%.