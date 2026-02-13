Encuesta: ¿estás de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años?

BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD. El Gobierno de Milei consiguió la aprobación de la norma en Diputados.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La normativa establece penas de hasta 15 años y asigna más de $23.000 millones para defensa y supervisión, promoviendo la resocialización mediante educación y atención médica. El proyecto, que ahora pasa al Senado, permite sanciones alternativas para penas menores a tres años. ¿Estás de acuerdo con esta medida?
