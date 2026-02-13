Encuesta: ¿estás de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años?

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La normativa establece penas de hasta 15 años y asigna más de $23.000 millones para defensa y supervisión, promoviendo la resocialización mediante educación y atención médica. El proyecto, que ahora pasa al Senado, permite sanciones alternativas para penas menores a tres años. ¿Estás de acuerdo con esta medida?