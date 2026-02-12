Reforma laboral: qué cambia en impuestos, indemnizaciones y condenas laborales

La reforma laboral introduce una modificación estructural en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa, estableciendo criterios más restrictivos para determinar el monto final. A partir de ahora, la base indemnizatoria se limitará exclusivamente a conceptos que posean un carácter “mensual, normal y habitual”, lo que busca simplificar la liquidación y evitar la inclusión de rubros extraordinarios que solían inflar las sumas reclamadas. Asimismo, se establece que esta indemnización constituirá la única reparación económica para el trabajador, eliminando la posibilidad de acumular otros resarcimientos adicionales por el mismo hecho.