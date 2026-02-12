Régimen Penal Juvenil: Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados le dio este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. Fue en el marco de una sesión especial convocada para abordar ese tema junto con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.