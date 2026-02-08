Messi marcó su primer gol de 2026 en el empate entre Inter Miami y Barcelona de Ecuador

En el complemento, Messi dejó el campo de juego a los 57 minutos para permitir el ingreso de su amigo y compañero, el uruguayo Luis Suárez. El trámite se complicó para la visita tras la expulsión del mediocampista David Ayala, lo que permitió a Barcelona SC presionar y conseguir el 2-2 definitivo a los 87 minutos, gracias a un tanto de Tomás Martínez.