Messi marcó su primer gol de 2026 en el empate entre Inter Miami y Barcelona de Ecuador

Lionel Messi convirtió este sábado su primer gol del año durante el amistoso que Inter Miami disputó ante Barcelona SC en Guayaquil, Ecuador. El encuentro, que finalizó con un empate 2-2, forma parte de la gira latinoamericana que realiza el conjunto estadounidense como preparación para el inicio de la MLS y, en el horizonte del astro de 38 años, para la Copa del Mundo que comenzará en junio.
La apertura del marcador llegó a los 31 minutos del primer tiempo. La "Pulga" eludió a los defensores Luca Sosa y Bryan Carabalí para lanzar un preciso remate de zurda, inatajable para el arquero venezolano José David Contreras.
El gol desató la ovación de los miles de fanáticos que asistieron al estadio Banco Pichincha, un recinto custodiado por 700 militares debido a la situación de seguridad en la ciudad portuaria.
La ventaja para las "Garzas" fue breve. A los 41 minutos, el local, dirigido por César Farías, llegó al empate mediante un cabezazo de Joao Rojas tras un tiro de esquina. Sin embargo, antes del cierre de la primera etapa, Inter Miami recuperó la ventaja. En tiempo de descuento, Messi asistió magistralmente a Germán Berterame, el flamante refuerzo argentino-mexicano, quien anotó su primer gol con la camiseta rosa.
En el complemento, Messi dejó el campo de juego a los 57 minutos para permitir el ingreso de su amigo y compañero, el uruguayo Luis Suárez. El trámite se complicó para la visita tras la expulsión del mediocampista David Ayala, lo que permitió a Barcelona SC presionar y conseguir el 2-2 definitivo a los 87 minutos, gracias a un tanto de Tomás Martínez.
El equipo conducido por Javier Mascherano continúa con su gira de preparación, que ya incluyó una derrota ante Alianza Lima (0-3) en Perú y una victoria frente a Atlético Nacional (2-1) en Colombia. El próximo destino será Puerto Rico, antes del debut en la liga norteamericana el 21 de febrero.