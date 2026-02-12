Apuestas bajo la lupa: Tucumán refuerza controles mientras el tenis profesional expone su costado más vulnerable

La provincia busca consolidarse como sede estable dentro del circuito, pero en un escenario donde el profesionalismo ya no se mide solo por la calidad del cuadro o la infraestructura, sino también por la capacidad de anticiparse a los riesgos que rodean al negocio del tenis. Tucumán, por ahora, mantiene distancia del conflicto que explotó en Rosario. Pero no lo ignora: observa, aplica controles y se ajusta a los lineamientos internacionales. La incógnita no es si las apuestas seguirán existiendo, sino si el sistema podrá sostener la integridad del juego frente a un fenómeno que crece a escala global.