Argentina ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Corea del Sur en la Copa Davis

La Selección Argentina de Tenis YPF ya definió a los protagonistas para su estreno en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. El capitán Javier Frana confirmó que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los encargados de disputar los puntos de singles frente a Corea del Sur, mientras que Guido Andreozzi y Federico Gómez conformarán la dupla de dobles en la serie que se jugará del 6 al 8 de febrero en el Gimnasio Gijang de Busan.