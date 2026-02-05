Secciones
Argentina ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Corea del Sur en la Copa Davis

Con Tirante y Trungelliti en singles, y Andreozzi–Gómez en dobles, el conjunto capitaneado por Javier Frana debutará en los Qualifiers 2026 en Busan, con la mira puesta en avanzar de ronda.

Hace 1 Hs

La Selección Argentina de Tenis YPF ya definió a los protagonistas para su estreno en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. El capitán Javier Frana confirmó que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los encargados de disputar los puntos de singles frente a Corea del Sur, mientras que Guido Andreozzi y Federico Gómez conformarán la dupla de dobles en la serie que se jugará del 6 al 8 de febrero en el Gimnasio Gijang de Busan.

Tras varios días de entrenamientos en suelo asiático, Frana destacó la evolución del plantel. “La verdad es que el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, señaló el capitán, quien además explicó que el armado del equipo de dobles debió resolverse sobre la marcha. “Probamos distintas variantes porque la baja de Andrés Molteni nos obligó a replantear una dupla que en principio estaba definida”, agregó.

EL LÍDER. Frana ya eligió a los jugadores que jugarán en tierras coreanas. EL LÍDER. Frana ya eligió a los jugadores que jugarán en tierras coreanas.

En cuanto al análisis del rival, el entrenador argentino reconoció que la observación directa fue limitada, aunque remarcó que el estudio del equipo coreano se apoya en el nivel que supieron mostrar sus principales referentes. “Nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener en años anteriores”, sostuvo.

Del lado del conjunto anfitrión, el capitán Jong-sam Chung aseguró que Corea del Sur llega enfocada y con un alto nivel de motivación para el cruce ante Argentina. “Independientemente de la alineación del rival, Corea se ha preparado con seriedad y está decidida a demostrar de qué es capaz”, afirmó.

El entrenador coreano también resaltó el impulso anímico que significaron los recientes resultados obtenidos en el circuito Challenger durante enero, entre ellos el título individual de Soonwoo Kwon en Vietnam y las consagraciones en dobles de Jisung Nam y Uisung Park. “Tras su victoria en Vietnam, Kwon ha asumido el rol de número uno de Corea y tengo gran confianza en él”, remarcó.

Además, Chung se refirió a un eventual cruce entre Hyeon Chung y Tirante, primera raqueta argentina, al que consideró uno de los puntos que podría resultar determinante dentro de la serie. “Será muy competitivo”, anticipó, y destacó el respaldo del público local. “El fuerte apoyo de los aficionados ha creado una atmósfera positiva y ha dado a los jugadores energía adicional”, cerró.

El sorteo que definirá el orden de los partidos del primer día de competencia se realizará este jueves a las 23 (hora argentina), ya viernes en Corea del Sur. Allí quedarán establecidos los cruces iniciales, aunque los capitanes podrán realizar modificaciones para la segunda jornada.

La serie, que pondrá en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, comenzará el viernes 6 desde las 23 de nuestro país y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, a partir de la 1.

