Amenazas antes de jugar y un pedido para dejarse ganar: el episodio que sacudió al Challenger de Rosario

El partido, originalmente previsto para la tarde del miércoles, comenzó con casi dos horas de retraso y se disputó a puertas cerradas, en contraste con otros encuentros del torneo que sí contaron con espectadores. Tras 1 hora y 46 minutos de juego, Aboian —526° del mundo y presente en el cuadro principal como lucky loser— se impuso por 7-5 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final. Durante el encuentro, Sánchez Izquierdo se mostró visiblemente afectado: cometió varias dobles faltas, cedió su servicio en cinco oportunidades y terminó con signos de angustia.