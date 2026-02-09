Yerba Buena vuelve al calendario internacional del tenis con un torneo M25

En cuanto al público, la expectativa también es alta. El complejo cuenta con tribunas para unas 300 personas en cada una de las canchas principales y, para las jornadas decisivas, se sumarán estructuras adicionales. “Creemos que a lo largo de toda la semana pueden pasar entre 3.000 y 3.500 personas”, estimó el titular de la ATT. El acceso será gratuito durante gran parte del torneo, mientras que en el turno tarde-noche la entrada tendrá un valor de 5.000 pesos.