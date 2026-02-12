Soledad Molinuevo, a Chahla: “Nosotros no venimos del Estado ni cargamos con las mañas de la vieja política”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, le respondió a la intendenta Rossana Chahla luego de que la jefa municipal cuestionara al espacio libertario por -según sus dichos- no ocupar lugares en la gestión pública provincial y por mantener críticas constantes sin involucrarse en la administración.
A través de un mensaje, Molinuevo salió al cruce y defendió la postura de su espacio político, marcando diferencias con la trayectoria de la intendenta dentro del Estado. “La diferencia entre nosotros es clara: nosotros no venimos del Estado ni cargamos con las mañas de la vieja política”, expresó.
También recordó cuestionamientos vinculados al pasado de la gestión de Chahla y apuntó contra lo que definió como una forma de hacer política basada en el marketing. “Usted sí viene de la función pública y su paso estuvo marcado por denuncias y escándalos que los vecinos todavía recuerdan. ¿Se olvida del vacunatorio vip?”, lanzó.
Molinuevo además criticó la situación actual de la ciudad, señalando problemas en los servicios y cuestionando la comunicación oficial del municipio. “Hoy vemos una ciudad abandonada, con servicios que no funcionan y vecinos que muestran todos los días la realidad en la calle, muy distinta a la ficción que se intenta vender en redes sociales”, sostuvo.
Para cerrar, la diputada nacional reclamó un cambio de prioridades en la gestión municipal. “Menos marketing, menos TikTok y más gestión real. La gente no necesita videos; necesita soluciones”, concluyó.