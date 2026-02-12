Secciones
¿Huevo para tu gato?: descubrí sus beneficios y la frecuencia ideal

El huevo genera un interés particular como alimento casero ocasional.

Hace 9 Min

Los dueños de gatos buscan frecuentemente formas naturales para complementar la dieta de sus mascotas, evitando la dependencia exclusiva de productos industriales. En este contexto, el huevo genera un interés particular como alimento casero ocasional. Surge entonces la duda sobre la frecuencia adecuada de consumo y las razones que llevan a algunos veterinarios a recomendarlo.

Según la veterinaria Dalal Hares, autora del artículo “Can Cats Eat Eggs?” en PetMD, los felinos obtienen beneficios nutricionales del huevo al consumirlo de forma segura y en porciones pequeñas. Este alimento aporta componentes claves esenciales para mantener una buena salud en la mascota.

¿Por qué hay darle huevo a los gatos?

El huevo aporta proteínas de alta calidad y grasas, nutrientes esenciales para los gatos, quienes son carnívoros obligados. Según la veterinaria Dalal Hares, estos felinos dependen fundamentalmente de las proteínas animales para mantener sus funciones vitales. Ofrecido ocasionalmente y bien preparado, este alimento brinda beneficios significativos.

Entre sus ventajas principales destacan el aporte de proteínas completas para músculos y tejidos, y grasas saludables presentes en la yema para la energía corporal. Además, complementa la dieta con aminoácidos y funciona como un premio nutritivo atractivo. Los especialistas recomiendan su uso únicamente como complemento, nunca como base de la alimentación diaria.

¿Cada cuánto darle huevo a los gatos?

Brindar huevo a los felinos constituye una alternativa válida como complemento ocasional, ideal para aportar proteínas extra o un snack saludable. La clave del éxito radica en la moderación, una preparación adecuada y la consulta previa con el veterinario antes de introducir este alimento de forma regular.

La supervisión profesional resulta fundamental para asegurar que esta incorporación beneficie la salud del animal sin generar desequilibrios nutricionales. Un manejo responsable permite aprovechar los nutrientes del huevo de manera segura y efectiva dentro de la dieta habitual.

