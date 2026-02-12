Adiós a los procedimientos intensivos: rejuvenecé tu rostro con 10 minutos de yoga facial

Las cirugías estéticas son comunes hoy en día para modificar aspectos físicos que desagradan o mejorar la apariencia general. No obstante, desde temprana edad existen métodos preventivos que no requieren intervenciones quirúrgicas. Prácticas como el yoga, una alimentación equilibrada, la hidratación adecuada y la protección solar correcta constituyen alternativas fundamentales para el cuidado personal.
Por otro lado, alternativas menos invasivas incluyen terapias como la luz pulsada intensa para uniformar el tono de la piel, o inyecciones de ácido hialurónico y bótox. Complementariamente, una especialista en yoga facial asegura que dedicar diez minutos diarios a esta disciplina produce cambios notables. Este enfoque natural permite mejorar la apariencia sin recurrir a procedimientos intensivos.
Yoga facial: la rutina de 10 minutos para rejuvenecer el rostro
En una entrevista para Europa Press Salud Infosalus, la especialista Masha Marqués señaló las bondades del yoga facial. Según explicó, se trata de una práctica simple, efectiva. “En solo unos minutos al día podemos tonificar los músculos, estimular la circulación sanguínea y linfática, liberar tensiones y favorecer la producción natural de colágeno”, promete la instructora.
Marqués indica que el yoga facial permite prevenir la flacidez facial, permite la oxigenación de la piel y aumenta la circulación en el rostro. Además se practica con elementos como crema hidratante o aceite facial y un espejo. Practicarlo cinco veces a la semana durante 10 minutos al día será suficiente para ver cambios.
Ejercicios de yoga para boca y mejillas
Abrí la boca ampliamente formando una O apretada con los labios, manteniendo la mandíbula en esa posición abierta; la piel alrededor de la boca y de las mejillas deben estar lisas y tensas. Las mejillas tienen que sentirse firmes. Evitá sonreír o llevar las comisuras hacia afuera. Cubrí suavemente los dientes con el labio superior. Mantené esta posición 10 segundos, relajá y repetí tres veces el movimiento.
Ejercicios de yoga para mandíbula y parte inferior del rostro
Abrí la boca enrollando los labios hacia adentro, como queriendo cubrir los dientes; mantené la zona tensa y abrí la boca lentamente cinco segundos y, en cinco segundos más, cerrarla despacio sin llegar a unir completamente los labios. Repetí el movimiento 10 veces.
Ejercicios de yoga para los párpados
Formá una “V” con el índice y dedo medio de ambas manos; posicional los medios en la comisura interna de los ojos y los índices en las externas. Mirá al frente; entorná los ojos suavemente durante dos segundos y relajá. Repetí este ejercicio 10 veces asegurándote de mantener la frente relajada. Hace tres veces toda la secuencia.