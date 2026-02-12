Adiós a los procedimientos intensivos: rejuvenecé tu rostro con 10 minutos de yoga facial

Abrí la boca ampliamente formando una O apretada con los labios, manteniendo la mandíbula en esa posición abierta; la piel alrededor de la boca y de las mejillas deben estar lisas y tensas. Las mejillas tienen que sentirse firmes. Evitá sonreír o llevar las comisuras hacia afuera. Cubrí suavemente los dientes con el labio superior. Mantené esta posición 10 segundos, relajá y repetí tres veces el movimiento.