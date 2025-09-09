Secciones
Rejuvenecé tu rostro con una rutina de 10 minutos de yoga facial y sin cirugías

Una forma de evitar los tratamientos invasivos dedicándole solo unos miuntos al día a tu cuidado personal.

Masha Marqués explica el sencillo paso a paso para tener una piel más tersa.
Hace 3 Hs

Las cirugías están a la orden del día para hacer algunos cambios estéticos o solucionar aspectos que nos desagradan o no nos convencen. Sin embargo, desde jóvenes sabemos que hay formas de cuidarnos que no exigen intervenciones quirúrgicas, como movimientos de yoga, una alimentación sana, una buena hidratación y un cuidado correcto de la exposición al sol.

Además, hay terapias alternativas y tratamientos menos invasivos como las inyecciones de ácido hialurónico o bótox o la luz pulsada intensa que uniforma el color de la piel eliminando marcas como las manchas producto del sol, el enrojecimiento o las pequeñas venitas. Pero una especialista en yoga facial asegura que practicar esta disciplina durante 10 minutos al día, puede marcar una diferencia considerable sin llegar a un procedimiento mucho más intensivo.

Yoga facial: la rutina de 10 minutos para rejuvenecer el rostro

En una entrevista para Europa Press Salud Infosalus, la especialista Masha Marqués señaló las bondades del yoga facial. Según explicó, se trata de una práctica simple, efectiva y empoderadora. “En solo unos minutos al día podemos tonificar los músculos, estimular la circulación sanguínea y linfática, liberar tensiones y favorecer la producción natural de colágeno”, promete la instructora.

Marqués indica que el yoga facial permite prevenir la flacidez facial, permite la oxigenación de la piel y aumenta la circulación en el rostro. Además se practica con elementos como crema hidratante o aceite facial y un espejo. Practicarlo cinco veces a la semana durante 10 minutos al día será suficiente para ver cambios.

Ejercicios de yoga para boca y mejillas

Abrí la boca ampliamente formando una O apretada con los labios, manteniendo la  mandíbula en esa posición abierta; la piel alrededor de la boca y de las mejillas deben estar lisas y tensas. Las mejillas tienen que sentirse firmes. Evitá sonreír o llevar las comisuras hacia afuera. Cubrí suavemente los dientes con el labio superior. Mantené esta posición 10 segundos, relajá y repetí tres veces el movimiento.

Ejercicios de yoga para mandíbula y parte inferior del rostro

Abrí la boca enrollando los labios hacia adentro, como queriendo cubrir los dientes; mantené la zona tensa y abrí la boca lentamente cinco segundos y, en cinco segundos más, cerrarla despacio sin llegar a unir completamente los labios. Repetí el movimiento 10 veces.

Ejercicios de yoga para los párpados

Formá una “V” con el índice y dedo medio de ambas manos; posicional los medios en la comisura interna de los ojos y los índices en las externas. Mirá al frente; entorná los ojos suavemente durante dos segundos y relajá. Repetí este ejercicio 10 veces asegurándote de mantener la frente relajada. Hace tres veces toda la secuencia.

