Rejuvenecé tu rostro con una rutina de 10 minutos de yoga facial y sin cirugías

Además, hay terapias alternativas y tratamientos menos invasivos como las inyecciones de ácido hialurónico o bótox o la luz pulsada intensa que uniforma el color de la piel eliminando marcas como las manchas producto del sol, el enrojecimiento o las pequeñas venitas. Pero una especialista en yoga facial asegura que practicar esta disciplina durante 10 minutos al día, puede marcar una diferencia considerable sin llegar a un procedimiento mucho más intensivo.