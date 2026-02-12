Vínculos con el Comando Vermelho: “Operación Crypto”, la causa madre

“Las operaciones de lavado incluyeron el uso de criptoactivos por volúmenes significativos, la constitución de empresas fachada y la adquisición de bienes registrables -como inmuebles y automóviles de alta gama- para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal. El segundo tramo de la investigación se centró en maniobras independientes de la estructura principal encabezada por Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hanf Wang, vinculadas con transferencias informales de divisas en la región realizadas entre 2022 y 2023”, se consignó en el sitio fiscales.gob.ar. El brasileño y el ciudadano chino se encuentran prófugos.