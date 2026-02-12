Clásicos del cine, de estreno: ¿por qué siguen haciendo remakes?

El cine vuelve a mirar hacia atrás para reinventar sus grandes historias. En tiempos en los que la industria apuesta fuerte por la nostalgia y la relectura de obras consagradas, dos clásicos de la literatura regresan a la pantalla grande con nuevas versiones: “Hamnet” y “Cumbres borrascosas”. Ambas películas se estrenan hoy en Tucumán y reavivan el debate sobre los remakes y las adaptaciones contemporáneas de relatos que marcaron época.
“Hamnet”, inspirada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell, propone una mirada íntima y emocional sobre la figura de William Shakespeare a partir de la muerte de su hijo. Lejos de ser una biografía tradicional, la historia se centra en el duelo, la pérdida y el proceso creativo que habría dado origen a Hamlet. La película apuesta por una reconstrucción de época sensible y visualmente potente, con foco en los vínculos familiares y en el rol de Agnes, la madre del niño, como corazón del relato.
Por su parte, “Cumbres borrascosas” vuelve a adaptar la emblemática novela de Emily Brontë, una de las historias de amor más intensas y oscuras de la literatura universal. La nueva versión promete actualizar la estética sin perder la esencia trágica del vínculo entre Heathcliff y Catherine, atravesado por la pasión, el resentimiento y las diferencias sociales. Cada generación ha tenido su propia lectura de este clásico, y esta no será la excepción: el desafío está en dialogar con el público actual sin traicionar el espíritu original.
El fenómeno no es aislado. En los últimos años, Hollywood y las grandes productoras internacionales han apostado por revisitar textos clásicos como una forma de atraer tanto a nuevas audiencias como a espectadores nostálgicos. Las plataformas de streaming, además, ampliaron el margen para experimentar con enfoques más autorales y miradas diversas sobre relatos conocidos.
¿Se trata de una falta de ideas o de una oportunidad para resignificar historias universales? El estreno de “Hamnet” y “Cumbres borrascosas” reabre la discusión. Lo cierto es que los clásicos, lejos de quedar congelados en el tiempo, siguen demostrando que pueden ser reinterpretados, discutidos y sentidos desde nuevas sensibilidades. Y el cine, una vez más, encuentra en la literatura un terreno fértil para volver a empezar.
Las opiniones se dividen, pero uno de los maestros del cine contemporáneo tiene clara su postura. “La gente pregunta ¿viste ‘Dune’? ¿Viste ‘Ripley’? ¿Viste ‘Shogun’? Y yo digo, no, no, no. Hay seis o siete libros de ‘Ripley’. Si haces uno otra vez, ¿por qué haces el mismo que han hecho dos veces ya? Ya vi la historia dos veces, y no me gustó realmente en ninguna de sus versiones, así que no estoy interesado en verla por tercera vez. Si hiciste otra historia, eso sería lo suficientemente interesante para darle una oportunidad”, declaró hace ya un año Quentin Tarantino.
El crítico y técnico cinematográfico tucumano Pedro Zelarayán, no es tan categórico. “Un clásico es algo que nunca se desvía hacia lo coyuntural, pero en cada coyuntura está vigente. Tiene una parte sólida, que es su lugar en la tradición de una literatura, y una parte blanda, que es su posibilidad de ser leído y reversionado libremente por cada generación de nuevos escritores. Lo vital de los clásicos es que toda su posibilidad es universal”.
“Hay dos motivos no excluyentes que explican la idea de volver a hacer clásicos literarios. La atracción de un realizador sobre cierta obra literaria que lo lleva a la apropiación y la otra se vincula con la naturaleza propia de las industrias culturales, ya que tiende a focalizar en obras exitosas para intentar replicarlo”, aseguró el docente Pedro Gómez.
Los famosos reboots
Otra manera nostálgica de “volver” en el cine son los famosos reboots. Es decir, la reproducción en cines de películas viejas. “Desde la pandemia había una tendencia de volver, como nos pasa a todos los espectadores, a las películas que más nos gustaron. Y las que más nos gustaron suelen ser clásicos, o clásicos contemporáneos. Viendo esta tendencia, y viendo que estaban dentro de sus librerías, los estudios decidieron agregar lentamente los reestrenos en pantalla grande a sus calendarios”, aseguró en una entrevista con el diario La Capital, Adrián Ortiz, director del Cine Nuevo Monumental y programador de más de 200 salas en todo el país a través de Lumiere Films.