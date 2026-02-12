Clásicos del cine, de estreno: ¿por qué siguen haciendo remakes?

Los famosos reboots

Otra manera nostálgica de “volver” en el cine son los famosos reboots. Es decir, la reproducción en cines de películas viejas. “Desde la pandemia había una tendencia de volver, como nos pasa a todos los espectadores, a las películas que más nos gustaron. Y las que más nos gustaron suelen ser clásicos, o clásicos contemporáneos. Viendo esta tendencia, y viendo que estaban dentro de sus librerías, los estudios decidieron agregar lentamente los reestrenos en pantalla grande a sus calendarios”, aseguró en una entrevista con el diario La Capital, Adrián Ortiz, director del Cine Nuevo Monumental y programador de más de 200 salas en todo el país a través de Lumiere Films.