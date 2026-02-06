Alfredo Toscano: “las comunas sostienen a comunidades enteras”

Toscano sostuvo que las comunas rurales cumplen un rol clave para el funcionamiento institucional y la presencia del Estado en el interior de la Provincia. “Las comunas no son un gasto superfluo; son instituciones que sostienen a comunidades enteras. Antes de pensar en eliminarlas, hay que escuchar a quienes viven y trabajan en cada uno de esos pueblos”, afirmó.