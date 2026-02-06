Asesinaron a un hombre durante una presunta pelea vecinal en Banda del Río Salí

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tiroteo se originó a partir de una disputa entre dos familias en la manzana 9. Como saldo de la refriega, la víctima fatal recibió un disparo que le provocó la muerte, mientras que otro hombre sufrió un impacto de bala en una pierna y fue trasladado al Hospital Centro de Salud, donde permanece fuera de peligro.