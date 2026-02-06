Secciones
Asesinaron a un hombre durante una presunta pelea vecinal en Banda del Río Salí

El hecho ocurrió en el barrio Fátima. Hay cuatro demorados y sospechan que una mujer fue la autora material del crimen.

Hace 28 Min

Un hombre en situación de calle fue asesinado de un balazo y otro resultó herido durante un violento enfrentamiento armado ocurrido este jueves por la tarde en el barrio Fátima, en Banda del Río Salí.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tiroteo se originó a partir de una disputa entre dos familias en la manzana 9. Como saldo de la refriega, la víctima fatal recibió un disparo que le provocó la muerte, mientras que otro hombre sufrió un impacto de bala en una pierna y fue trasladado al Hospital Centro de Salud, donde permanece fuera de peligro.

Tras el arribo de las fuerzas de seguridad, cuatro personas fueron demoradas: tres mujeres y un hombre. La principal línea de investigación apunta a una de las detenidas como la responsable del homicidio.

De acuerdo a las averiguaciones preliminares citadas en el informe oficial, la mujer habría sido quien "efectuó el disparo que provocó el óbito de la víctima".

El fallecido

Uno de los obstáculos actuales para la causa es la identificación del hombre asesinado. Las autoridades confirmaron que, "por el momento, no se puede confirmar la identidad", debido a que se encontraba en situación de calle y no llevaba documentación consigo al momento del ataque.

En la escena trabajaron el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la División Homicidios de la Policía, bajo la supervisión del fiscal Pedro Gallo. La Justicia continúa con las pericias para "esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales".

