Marcharán al cumplirse un mes del crimen de Joaquín Ibarra, el joven asesinado en Alderetes

El 12 de enero, con la autorización de sus padres, el joven de 21 años tomó un Uber para dirigirse a la casa de un amigo, en Alderetes. Cuando estaba en la puerta de la vivienda, fue abordado por dos adolescentes. “Uno de los atacantes se acercó con un arma de fuego. Al advertir que lo estaban por asaltar, Joaquín arrojó su celular por encima de una reja y solo se quedó con una bolsa con ropa que llevaba en la mano. Luego levantó sus brazos”, informó Juan Pablo Bello, representante legal de la familia de la víctima.