¿Presencial o a distancia? Dónde se puede estudiar Psicología en Argentina en 2026

Elegir dónde estudiar Psicología en Argentina es una decisión que combina intereses académicos, estilo de vida y posibilidades reales de cursada. Para 2026, la oferta incluye tanto universidades públicas con formación presencial como opciones privadas presenciales en Tucumán y carreras a distancia con validez nacional, que permiten adaptar la formación a rutinas de trabajo, familia o viajes. Las diferencias entre cada alternativa —desde requisitos de ingreso hasta modalidades y enfoques educativos— hacen que la elección dependa tanto de tus objetivos personales como del contexto en el que vivís.