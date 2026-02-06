Secciones
¿Presencial o a distancia? Dónde se puede estudiar Psicología en Argentina en 2026

Un repaso por universidades públicas y privadas, con alternativas flexibles según tu plan de vida.

Elegir dónde estudiar Psicología en Argentina es una decisión que combina intereses académicos, estilo de vida y posibilidades reales de cursada. Para 2026, la oferta incluye tanto universidades públicas con formación presencial como opciones privadas presenciales en Tucumán y carreras a distancia con validez nacional, que permiten adaptar la formación a rutinas de trabajo, familia o viajes. Las diferencias entre cada alternativa —desde requisitos de ingreso hasta modalidades y enfoques educativos— hacen que la elección dependa tanto de tus objetivos personales como del contexto en el que vivís.

Psicología en Tucumán: oferta pública y privada

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) – presencial

La Licenciatura en Psicología en la UNT se cursa de forma presencial en San Miguel de Tucumán y tiene una duración aproximada de 5 años con una formación integral que abarca teoría, práctica clínica y comunitaria. Esta carrera prepara profesionalmente a quienes buscan incursionar en ámbitos como salud mental, educación y trabajo social, con especial foco en contextos sociales y comunitarios. 

La Facultad de Psicología de la UNT también organiza actividades de articulación para jóvenes secundarios interesados, con charlas informativas y acompañamiento para conocer la carrera antes de iniciar el ingreso. 

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) – presencial

En el sector privado de la provincia, la UNSTA ofrece una Licenciatura en Psicología con modalidad presencial en Yerba Buena y Concepción, con plan de estudios de unos 5 años y enfoque en desarrollo humano, procesos psicológicos y práctica profesional en diversos ámbitos. 

Esta alternativa suele combinar una formación teórica con salidas prácticas y vinculación con instituciones de salud y educación, en un contexto de menor cantidad de estudiantes y atención más personalizada.

Además de las carreras completas de grado, algunas instituciones en Tucumán (públicas o privadas) ofrecen diplomaturas o cursos vinculados a la psicología, que pueden ser una puerta de entrada para explorar el campo o reforzar habilidades en áreas como intervención comunitaria o acompañamiento terapéutico. 

Más allá de Tucumán: otras provincias y modalidades

En Buenos Aires, universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA) o la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tienen programas de Psicología con enfoque académico sólido y trayectoria extensa. Estas carreras suelen ser presenciales completas y muy competitivas en cuanto al ingreso y la cursada.

En Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es otra alternativa robusta con formación presencial, investigación y prácticas en comunidad.

Varias universidades privadas a nivel nacional ofrecen carreras de Psicología o afines en modalidad a distancia, con plataformas online y algunas instancias presenciales para prácticas o exámenes finales. Esta modalidad puede ser una buena opción si trabajás, vivís lejos de grandes centros urbanos o si necesitás combinar estudios con otras responsabilidades.

Las propuestas a distancia permiten adaptar el ritmo de cursada, aunque a menudo requieren presencia física para prácticas profesionales o ciertos módulos obligatorios.

¿Qué diferencias hay entre las opciones?

- Costo: la educación pública (como en la UNT) es gratuita, mientras que las privadas implican aranceles mensuales.

- Modalidad: las carreras presenciales implican asistencia física constante, networking y práctica directa; las virtuales dan flexibilidad, pero pueden requerir viajes puntuales.

- Enfoque: las universidades públicas suelen tener orientación más académica y social; algunas privadas pueden enfatizar enfoques aplicados o prácticos.

- Comunidad estudiantil: en ciudades con campus importantes, hay mayor vida estudiantil y actividades extracurriculares.

Para quienes piensan en estudiar Psicología en 2026, Argentina ofrece un abanico amplio de posibilidades entre modalidades presenciales, a distancia y formas mixtas, con propuestas tanto públicas como privadas. Elegir entre ellas implica evaluar no solo la calidad académica, sino también tu estilo de vida, horarios disponibles y objetivos profesionales. La decisión es personal, pero la buena noticia es que hay espacios para todos los ritmos y proyectos. Investigar, visitar campus, consultar planes de estudio y hablar con estudiantes actuales puede ser el mejor primer paso para comenzar esta carrera desafiante y con impacto en múltiples ámbitos de la vida.

